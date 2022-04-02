السبت 02 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية بالغربية

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

تمكنت مباحث الغربية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية وذلك بعدما ارتكبوا 13 واقعة سرقة، آخرها كانت سرقة دراجة بخارية لجزار من أمام محل عمله بشارع يوسف الجندي، بمدينة زفتى بمحافظة الغربية، وعلى الفور تقدم صاحب الدراجة البخارية ببلاغ للرائد عبد الحكيم درويش رئيس مباحث قسم شرطة زفتى والذي كون فريق بحثي وتم تعقب الجناة ومراجعة كافة الكاميرات بكافة شوارع المدينة محل البلاغات، وتم تحديد المتهمين.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد عبد الحميد الصيرفي مأمور قسم شرطة زفتى، بوصول بلاغ من "أحمد. د"، جزار مقيم بقرية دهتورة التابعة لمركز زفتى، ويعمل بدائرة القسم، بسرقة دراجته البخارية من أمام محل عمله بشارع يوسف الجندي، وأن الرائد عبد الحكيم درويش رئيس المباحث أخطره من قبل بعدة بلاغات مشابهة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمديرية أمن الغربية، مع إدارة البحث الجنائي بالمديرية، قيام 3 أشخاص وجميعهم لهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب قطع الضفيرة مُتخذين من دائرة قسم شرطة زفتى مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد 13 واقعة بدوائر (مركز شرطة السنطة وقسم شرطة زفتى بالغربية – قسمي شرطة "ديرب نجم بالشرقية - ميت غمر بالدقهلية") وأرشدوا عن المسروقات لدى إثنين من عملائهم والذين لهم معلومات جنائية أيضًا ومقيمان بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية، تم ضبطهما وبحوزتهما الدراجات المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار عرض الـ 5 متهمين على النيابة العامة، لتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية عن طريق قطع الضفيرة الكهربائية وإعادة توصيلها بشكل مباشر، عن طريق المتهمين الأول والثاني والثالث، ويقومون ببيعها للمتهمين الرابع والخامس.

آخرها دراجة جزار ضبط تشكيل عصابي تخصص سرقة الدررجات البخارية

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