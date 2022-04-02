«مصر للطيران» تعلن مواعيد فتح مكاتبها خلال شهر رمضان

أعلن الطيار عمرو نبيل رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية, عن مواعيد العمل لجميع مكاتب المبيعات التابعة لها، والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث تقرر أن تعمل جميع مكاتب الشركة اعتبارًا من الساعة 9.30 صباحًا وحتى الساعة 4 مساء ماعدا يوم الجمعة.

كما يمكن للعملاء التعامل مع مكاتب مبيعات مبني الرحلات الموسمية، ومبنى الركاب رقم (3) بمطار القاهرة الدولي، وكذلك مركز الاتصالات التليفونية الـ"Call Center" الذي يوفر جميع الخدمات على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وأضاف أن "مصر للطيران" ستوفر وسائل أخرى يستطيع العملاء من خلالها الحجز والتأكد من مواعيد السفر، والحصول على العديد من الخدمات المميزة الأخرى عن طريق تطبيقات مصر للطيران على التليفون المحمول، وأيضًا عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة والذي يمكّن العميل من حجز تذكرة السفر واختيار درجة السفر والمقعد والوجبات المفضلة واختيار أفضل الأسعار بالإضافة إلى المعلومات الخاصة بالأمتعة بأنواعها، وإمكانية متابعة الحقائب المفقودة، كما يعرض الموقع شبكة رحلات مصر للطيران الداخلية والخارجية، وكذلك النصائح، وإرشادات السفر وغيرها من المعلومات بالإضافة إلى إمكانية سداد قيمة تذاكر السفر، وتعديل الحجز وتغيير خط السير من خلال مركز الاتصالات التابع للشركة سواء بالبطاقات الائتمانية أو عن طريق خدمة فوري والخدمات الأخرى.

من ناحية أخرى قامت شركة مصرللطيران للخدمات الجوية صاحبة النشاط الرئيسي لإعداد وتجهيز وجبات الأغذية والمشروبات للرحلات الجوية والمطاعم والكافتيريات برفع حالة الاستعداد خلال شهر رمضان المعظم بإعداد قوائم متنوعة من الوجبات التي تقدم على الطائرات خلال أوقات الإفطار والسحور أو في قاعات وصالات كبار الزوار لمختلف المسافرين، وكذلك تلبية احتياجات مختلف العاملين في قطاع الطيران المدني والعاملين من مختلف الجهات والهيئات في مطار القاهرة الدولي مع مراعاة كافة الإجراءات المتعلقة بالسلامة والصحة وتطبيق جميع معايير الجودة في شتى مراحل إنتاج وتداول الأطعمة.

وقد وجه حاتم ممدوح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية بضرورة التواجد بشكل دائم للإشراف والمتابعة لتنفيذ طلبات مختلف العملاء من شركات الطيران وشركات قطاع الطيران المدني في أوقات مناسبة وتقديم وجبات جاهزة كاملة الطهي وفي أحدث أدوات التعبئة والتغليف لضمان سلامة وجودة الوجبات.