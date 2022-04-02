خارجية اليابان: مستعدون لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين

أعرب وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي عن استعداد بلاده لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين، لافتًا إلى أن طوكيو تعتزم تكثيف العقوبات ضد روسيا.

ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية الياباني مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا في العاصمة البولندية وارسو، السبت، حيث أكدا على العلاقات الوثيقة بين البلدين.

من جهته، وجه وزير الخارجية الأوكراني الشكر لنظيره الياباني على مجهوده وعمله من أجل استقبال اللاجئين الأوكرانيين باليابان.

ويقوم وزير خارجية الياباني حاليًا بزيارة إلى بولندا كمبعوث خاص لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، للتحضير لقبول مجموعة من اللاجئين الأوكرانيين واستقبالهم في اليابان.