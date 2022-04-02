السبت 02 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

باكستان: نختار أن نكون شريكًا فى السلام بدلًا من أن نصبح جزءًا من أى كتلة

شاه محمود قريشي
شاه محمود قريشي

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، السبت، إن بلاده اختارت أن تكون شريكًا في السلام بدلًا من أن تصبح جزءًا من أي كتلة.

أضاف قريشي بحسب (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية) أن الحكومة الباكستانية وضعت البلاد في موقع محوري اقتصادي، ومن خلال التركيز على الأمن الاقتصادي يظل تركيزها على تعزيز الاتصال والشراكات الإنمائية والسلام داخل الحدود وخارجها.

أشار إلى أن الدولة التي ليست لديها سياسة خارجية مستقلة تظل غير قادرة على تأمين مصالح شعبها، مضيفًا أن اتخاذ القرارات المستقلة في حين وضع مصالح البلاد فوق الاعتبار، يعد أمرًا مهمًا للغاية بدلًا من الخضوع لإرادة الدول الأخرى في مقابل المساعدات الخارجية، حيث إن قرارات الحكومات السابقة بما فيها المشاركة في الحرب الأمريكية ضد الإرهاب ألحقت الأضرار الجسيمة للبلاد.

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