السبت 02 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين يطلع رئيس كازاخستان على تطورات الوضع فى أوكرانيا

بوتين
بوتين

أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، على تطورات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والاتصالات الجارية مع سلطات كييف لحل الأزمة.

وذكر الكرملين في بيان بحسب وكالة أنباء روسية، أن توكاييف أجرى اتصالًا هاتفيًا مع بوتين، حيث أعربا عن تفاهمهما المشترك بشأن ضرورة التوصل إلى اتفاق حول حياد أوكرانيا وعدم انحيازها إلى تكتلات، وخلوها من الأسلحة النووية.

في السياق، صرح النائب الأول لرئيس الديوان الرئاسي في كازاخستان، تيمور سليمينوف، بأن بلاده لن تكون أداة للاتفاق على العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على روسيا.

وقال سليمينوف إن "الغرض من الزيارة إلى أوروبا هو الإثبات لشركائنا الأوروبيين أن كازاخستان لن تكون أداة للاتفاق على العقوبات المفروضة على روسيا، من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي": "نحن سنلتزم بالعقوبات رغم كوننا جزءًا من الاتحاد الاقتصادي الذي يضم روسيا وبيلاروس ودول أخرى، ولكوننا جزءًا من المجتمع الدولي أيضًا".

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