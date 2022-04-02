الرئيس الروسى ونظيره الكازاخى يبحثان الوضع فى أوكرانيا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، السبت الوضع في أوكرانيا.

وذكر الكرملين، في بيان أن الرئيس الروسي أبلغ نظيره الكازاخي بالتقدم المحرز في العملية الخاصة لحماية دونباس والمفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني.

أضاف البيان: "أن الرئيسين الروسي والكازاخي ناقشا أيضا التعاون التجاري والاقتصادي والتفاعل في إطار مؤسسات التكامل في الفضاء الأوراسي، مع التركيز على الجوانب العملية لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي متبادل المنفعة".

وأشار بيان الكرملين إلى أن الرئيسين أكدا على الرغبة المتبادلة من أجل التعزيز الشامل لعلاقات التحالف والشراكة الاستراتيجية الروسية الكازاخستانية.

من جانبها، أفادت الخدمة الصحفية للرئيس الكازاخستاني بأن قاسم جومارت توكاييف وفلاديمير بوتين يعتبران أنه من المهم التوصل إلى اتفاقات بشأن وضع أوكرانيا المحايد وغير التكتلي وغير النووي.

وقال المكتب المذكور في بيان: "لقد جرى الإعراب عن فهم مشترك للأهمية الاستثنائية للتوصل إلى اتفاقات بشأن وضع أوكرانيا المحايد وغير التكتلي وغير النووي".

من جهة أخرى، أعلنت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية أن المروحيتين الأوكرانيتين، اللتين قصفتا مستودعات الوقود في منطقة بيلجورود، دخلتا الأجواء الروسية بشكل غير قانوني.

وأكدت اللجنة الروسية، في بيان اليوم، أن هاتين المروحيتين استهدفتا خزانات الوقود في مدينة بيلجورود بـ4 صواريخ على الأقل.

وأشارت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية إلى أن رجال الإطفاء يقومون برش الخزانات المشتعلة بمواد خاصة لإطفائها، موضحة أنه يوجد ما لا يقل عن 5 مستودعات تعرضت للحريق.