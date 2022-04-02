السبت 02 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

غرفة عمليات التعليم: «لا مشاكل بامتحانات 4 ابتدائي ونسبة الحضور تخطت الـ70%»

طارق شوقي
طارق شوقي

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم أن غرفة العمليات المركزية تابعت امتحانات الصف الرابع الابتدائي اليوم في أول يوم امتحانات لهم، وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الدستور": نسبة الحضور كانت جيدة وتخطت الـ70% فى عدد كبير من المديريات مثل القاهرة والجيزة.

وأشارت المصادر خلال تصريحاتها أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى طلب من المديريات تقرير يومى عن الامتحانات وسيرها حيث أنها انتقلت اليوم 2 أبريل وتستمر حتى 6 أبريل الجارى.

وقالت المصادر خلال تصريحاتها لـ"الدستور"، إنه لا يوجد أي شكاوى من سير العملية الامتحانية في أول أيامها اليوم السبت ولمن لديه أي مشكلة عليه التواصل مع الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم.

 

  • يتم دمج اختبارات شهري فبراير ومارس باختبار واحد فقط.
  • الامتحان  في الفترة من 2 إلى 6 أبريل 2022.
  • تقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج المقرر حتى نهاية شهر مارس.
  • توضع الأسئلة عن طريق موجهي المواد الدراسية بالإدارة التعليمية - من بنك الأسئلة.
  • لكل مدرسة امتحان منفصل.
  • تكون عدد الأسئلة لكل مادة 15 سؤال وتحسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة.
  • اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني، تعقد الاختبارات في الفترة من 8 إلى 12 مايو 2022.
  • تقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج المقرر للفصل الدراسي الثاني.

الدروس التي تأتي في الامتحان

  • اللغة العربية حتى موضوع كتابة تقرير عن رحلة.
  • إنجليزي حتى الوحدة الـ 10.
  • رياضيات حتى درس الكسور المتكافئة.
  • علوم حتى نشاط تكوين الوقود الحفري.
  • دراسات حتى درس السياحة واقتصاد بلدنا.
  • المهارات حتى درس السلامة في المنزل.
  • تكنولوجيا حتى درس مهارات حل المشكلات.
  • الدين حتى درس شكر النعم.
اللغة العربية غرفة عمليات التعليم الفنى وزارة التربية والتعليم وزير التربية والتعليم موقع الدستور

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