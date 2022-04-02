غرفة عمليات التعليم: «لا مشاكل بامتحانات 4 ابتدائي ونسبة الحضور تخطت الـ70%»

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم أن غرفة العمليات المركزية تابعت امتحانات الصف الرابع الابتدائي اليوم في أول يوم امتحانات لهم، وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الدستور": نسبة الحضور كانت جيدة وتخطت الـ70% فى عدد كبير من المديريات مثل القاهرة والجيزة.

وأشارت المصادر خلال تصريحاتها أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى طلب من المديريات تقرير يومى عن الامتحانات وسيرها حيث أنها انتقلت اليوم 2 أبريل وتستمر حتى 6 أبريل الجارى.

وقالت المصادر خلال تصريحاتها لـ"الدستور"، إنه لا يوجد أي شكاوى من سير العملية الامتحانية في أول أيامها اليوم السبت ولمن لديه أي مشكلة عليه التواصل مع الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم.

يتم دمج اختبارات شهري فبراير ومارس باختبار واحد فقط.

الامتحان في الفترة من 2 إلى 6 أبريل 2022.

تقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج المقرر حتى نهاية شهر مارس.

توضع الأسئلة عن طريق موجهي المواد الدراسية بالإدارة التعليمية - من بنك الأسئلة.

لكل مدرسة امتحان منفصل.

تكون عدد الأسئلة لكل مادة 15 سؤال وتحسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة.

اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني، تعقد الاختبارات في الفترة من 8 إلى 12 مايو 2022.

تقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج المقرر للفصل الدراسي الثاني.

الدروس التي تأتي في الامتحان