السبت 02 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

خالد الكمار لـ«الدستور»: موسيقى «الاختيار 3» مختلفة عن الجزءين الأول والثانى

الموسيقار خالد الكمار
الموسيقار خالد الكمار

يشارك الموسيقار خالد الكمار هذا العام في الماراثون الرمضاني الحالي بوضع الموسيقى التصويرية لمسلسي «الاختيار 3» و«فاتن أمل حربي».

وقال خالد الكمار، في تصريح لـ«الدستور»، إنه انتهى من جزء كبير من الموسيقى التصويرية الخاصة بالحلقات الأولى، مشيرا إلى أن موسيقى مسلسل «الاختيار 3» ستكون مختلفة بشكل كبير عن التي قدمها في الجزءين الأول والثاني.

وأضاف أنه سيستمر العمل على الموسيقى التصويرية لمسلسلي «الاختيار 3» و«فاتن أمل حربي» للنجمة نيللي كريم حتى الحلقات الأخيرة في نهاية الشهر الكريم، نظرا للتطورات التي تحدث خلال تصوير المشاهد الجديدة وتتطلب متابعة بشكل دوري لخروج موسيقى تصويرية تعبر عن الأحداث بشكل كبير.

يشارك في مسلسل «الاختيار 3» مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف والأبطال، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان عبر قناتي ON وON DRAMA هم:

  • النجم أحمد عز
  • النجم كريم عبدالعزيز
  • النجم أحمد السقا
  • النجم ياسر جلال
  • النجم خالد الصاوي
  • النجمة إيمان العاصي
  • الفنان محمود البزاوي
  • النجم بيومي فؤاد
  • النجم صبري فواز
  • الفنان آدم الشرقاوي
  • الفنانة سمر مرسي
  • الفنان أمير المصري
  • الفنان أحمد بدير
  • الفنانة دنيا المصري
  • الفنانة ناردين عبدالسلام
  • تأليف هاني سرحان
  • إخراج بيتر ميمي

ويعرض مسلسل «فاتن أمل حربي» عبر قناتي CBC العامة وقناة CBC DRAMA الفضائية خلال أيام شهر رمضان المبارك ويشارك في بطولته كل من:

  • النجمة نيللي كريم
  • النجم شريف سلامة
  • النجمة هالة صدقي
  • الفنان محمد ثروت
  • الفنان محمد الشرنوبي
  • الفنان خالد سرحان
  • الفنانة فادية عبدالغني
  • الفنان محمد التاجي
  • الفنانة يارا جبران
  • الفنانة لمياء الأمير
  • تأليف الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى
  • إخراج ماندو العدل.
الفنان محمد ثروت شهر رمضان المبارك مال الخاصة شارك ريا ناردين عبد السلام تصريح خاص اول

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