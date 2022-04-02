السبت 02 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«الأكثر بحثًا».. موعد آذان المغرب في العشر الأوائل من رمضان 2022

موعد صلاة المغرب
موعد صلاة المغرب

نستعرض لكم فى هذا التقرير موعد آذان المغرب، حيث ينتظره المسلمون بفارغ الصبر؛ فهو الآذان الذي يفطرون عليه بعد ساعات صيام طويلة احتسبوها لوجه الله، فضلًا عن الفرحة الكبيرة التي تملأ قلوبهم عند سماعه، هذا هو الذي يحدث يوميًا في شهر رمضان المبارك، الشهر الذي ينتظره المسلمون في شتّى أنحاء العالم بحب ودعاء وآمال من الله عسى أن يستجيب إليها. 

وعلى مدار الساعات القليلة الماضية، ازدادت عمليات البحث عن موعد آذان المغرب خلال شهر رمضان. 

موعد آذان المغرب اليوم السبت 2 أبريل.. أول يوم رمضان 

يؤذن أذان المغرب في تمام الساعة 6:14 مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يقدر عدد ساعات الصيام في اليوم الأول من رمضان 2022، بـ 14 ساعة و 19 دقيقة، وهي أقصر مدة سيصومها المسلمون في مصر، حيث يؤذن الفجر أول يوم من شهر رمضان في تمام الساعة 4:15 صباحا.

موعد آذان المغرب يوم الأحد 3 أبريل.. ثاني يوم رمضان

ويبلغ عدد ساعات الصوم 14 ساعة و21 دقيقة، حيث يؤذن المغرب 6:15، العشاء 7:34، السحور 1:54، امساك 3:54، الفجر 4:14، الشروق 5:42، الظهر 11:58، العصر 3:30.

موعد آذان المغرب يوم الاثنين 4 أبريل.. ثالث يوم رمضان

ويبلغ عدد ساعات الصوم 14 ساعة و23 دقيقة، صلاة المغرب 6:15 ، العشاء 7:34 ، السحور 1:52، امساك 3:52، الفجر 4:12، الشروق 5:41، الظهر 11:58، العصر 3:30.

موعد آذان المغرب يوم الثلاثاء 5 أبريل.. رابع يوم رمضان

يبلغ عدد ساعات الصوم 14 ساعة و25 دقيقة، صلاة المغرب 6:16، العشاء 7:35، السحور 1:51، امساك 3:51، الفجر 4:11، الشروق 5:40، الظهر 11:58، العصر 3:30 .

موعد آذان المغرب يوم الأربعاء 6 أبريل.. خامس يوم رمضان

يبلغ عدد ساعات الصوم 14 ساعة و27 دقيقة، صلاة المغرب 6:17 ، العشاء 7:36 ، السحور 1:50، امساك 3:50، الفجر 4:10، الشروق 5:39، الظهر 11:57، العصر 3:30.

موعد آذان المغرب يوم الخميس 7 أبريل.. الموافق سادس يوم رمضان

يبلغ عدد ساعات الصوم 14 ساعة و29 دقيقة، صلاة المغرب 6:17 ، العشاء 7:37 ، السحور 1:48، امساك 3:48، الفجر 4:08، الشروق 5:37، الظهر 11:57، العصر 3:30.

موعد آذان المغرب يوم الجمعة 8 أبريل.. الموافق سابع يوم رمضان

يبلغ عدد ساعات الصوم 14 ساعة و31 دقيقة، صلاة المغرب 6:18 ، العشاء 7:37 ، السحور 1:47، امساك 3:47، الفجر 4:07، الشروق 5:36، الظهر 11:57، العصر 3:30.

موعد آذان المغرب يوم السبت 9 أبريل.. الموافق ثامن يوم رمضان

يبلغ عدد ساعات الصوم 14 ساعة و33 دقيقة، صلاة المغرب 6:18 ، العشاء 7:38 ، السحور 1:46، امساك 3:46، الفجر 4:06، الشروق 5:35، الظهر 11:56، العصر 3:30.

موعد آذان المغرب يوم الأحد 10 أبريل.. الموافق تاسع يوم رمضان

يبلغ عدد ساعات الصوم 14 ساعة و35 دقيقة، صلاة المغرب 6:19 ، العشاء 7:39 ، السحور 1:44، امساك 3:44، الفجر 4:04، الشروق 5:34، الظهر 11:56، العصر 3:30.

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

موعد آذان المغرب يوم الإثنين 11 أبريل.. الموافق عاشر يوم رمضان

يبلغ عدد ساعات الصوم 14 ساعة و37 دقيقة، صلاة المغرب 6:20 ، العشاء 7:40 ، السحور 1:43، امساك 3:43، الفجر 4:03، الشروق 5:33، الظهر 11:56، العصر 3:30.

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