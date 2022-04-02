السبت 02 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسي يهنئ رئيس الوزراء العراقي بحلول شهر رمضان

السيسي والكاظمي
السيسي والكاظمي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عبّر من خلاله عن خالص تهانيه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً العلي القدير أن يعيد الشهر الفضيل على الشعبين الشقيقين، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر اليمن والبركات. 

صرح بذلك المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي.

وعبّر الكاظمي عن شكره وتقديره لرئيس جمهورية مصر العربية، وبادله التهاني بمناسبة الشهر الفضيل، وأكد سيادته على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتطلع إلى المزيد من التعاون في مختلف الأصعدة، وبما يحقق مصالح شعبي البلدين وازدهارهما.

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