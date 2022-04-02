نشرة الحوادث| زوج يقتل حماه.. وضبط قاتل زوجة شقيقه في الشرقية

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الحوادث والمحاكمات المهمة التي شغلت الرأي العام.

ويرصد «الدستور» في السطور التالية نشرة الحوادث ودفتر أحوال الجريمة.

شنق زوجة أخيه خوفا من افتضاح علاقتهما في الشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، القبض على المتهم في واقعة العثور على ربة منزل مشنوقة بقرية بالشرقية، وتبين قيام شقيق زوجها بارتكاب الواقعة لعلاقة بينهما، وتمت إحالته للنيابة العامة التي أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

التفاصيل..https://www.dostor.org/4046649

مصرع شاب وإصابة 3 في حادث تصادم بالشرقية

لقى شاب مصرعه، فيما أصيب 3 آخرون في حادث انقلاب سيارة ملاكي مع ربع نقل طريق " بلبيس- السلام" وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والجثة إلى مستشفى الخانكة.

تفاصيل الحادث..https://www.dostor.org/4046654

رجل يقتل حماه ويطعن زوجته بسلاح أبيض في الإسماعيلية

أقدم زوج على قتل والد زوجته وطعن زوجته عدة طعنات بسلاح أبيض، بسبب خلافات عائلية بين الزوج والزوجة، تصاعدت إلى مشاجرة كبيرة في صباح اليوم الأول من شهر رمضان، بقرية نفيشة التابعة لمركز شرطة الإسماعيلية.

تفاصيل الجريمة..https://www.dostor.org/4046635

حكم نهائي بفصل طالب ثانوي ضرب أستاذه فسقط ميتا

أصدر جدول المحكمة الإدارية العليا في 2022 شهادة بعدم الطعن على الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، إدارة بندر كفر الدوار التعليمية بفصل الطالب أ.أ بالفصل الثالث الثانوي بمدرسة البيضا التجارية المتقدمة قسم تأمينات فصلًا نهائيًا وعدم التحاقه بأي من مدارس الجمهورية لقيامه بضرب أستاذه ع. ر معلم اللغة الفرنسية بالمدرسة فسقط على الأرض ومات بالسكتة القلبية في الحال.

منطوق الحكم..https://www.dostor.org/4046590

مصرع عامل وإصابة آخر خلال مشاجرة بالأسلحة النارية بالقناطر الخيرية

شهدت قرية أبو الغيط التابعة لمركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، مصرع عامل وإصابة فني تكييف، خلال مشاجرة مع 3 أشقاء بسبب الخلافات وفر الجناة هاربين، وجرى نقل الجثة والمصاب لمستشفى القناطر الخيرية، وجاري تكثيف الجهود لضبط الجناة والسلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية للمجني عليه والاستعلام عن حالة المصاب لسؤاله وطلب تحريات المباحث.

https://www.dostor.org/4046593