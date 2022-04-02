انهيار عقار قديم من 3 طوابق فى الإسكندرية

انهارت أجزاء من عقار قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة اللبان بحي الجمرك في الإسكندرية، صباح اليوم السبت، وذلك دون حدوث أي إصابات.

ورد بلاغ لقسم شرطة اللبان يفيد بانهيار أجزاء من العقار رقم 4 بشارع أبوعلي متفرع من شارع الخديوي بمنطقة اللبان، وانتقل ضباط القسم ومسئولو الحي إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم مكون من 3 طوابق، خالٍ من السكان، وسقوط سقف وجدران الطابق الثالث حتى سطح الأرض، دون أي إصابات.

تحرر المحضر بقسم شرطة اللبان، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.