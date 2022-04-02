السبت 02 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انهيار عقار قديم من 3 طوابق فى الإسكندرية

انهيار عقار
انهيار عقار

انهارت أجزاء من عقار قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة اللبان بحي الجمرك في الإسكندرية، صباح اليوم السبت، وذلك دون حدوث أي إصابات.

ورد بلاغ لقسم شرطة اللبان يفيد بانهيار أجزاء من العقار رقم 4 بشارع أبوعلي متفرع من شارع الخديوي بمنطقة اللبان، وانتقل ضباط القسم ومسئولو الحي إلى موقع البلاغ. 

وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم مكون من 3 طوابق، خالٍ من السكان، وسقوط سقف وجدران الطابق الثالث حتى سطح الأرض، دون أي إصابات.

تحرر المحضر بقسم شرطة اللبان، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق. 

منطقة اللبان حي الجمرك الإسكندرية

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