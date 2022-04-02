مولدوفا ترسل دفعة من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا

أرسلت الحكومة المولدوفية، اليوم السبت، الدفعة الأولى من حزمة المساعدات الإنسانية، بقيمة 24 مليون "لي" (بما يعادل 1.2 مليون يورو) إلى أوكرانيا، بناءً على قرار وافقت عليه لجنة الطوارئ.

وذكرت وكالة أنباء "مولدبرس" الرسمية، أن رئيسة الوزراء المولدوفية، ناتاليا جافريليتسا، توجهت اليوم إلى مدينة "موهيليف بوديلسكي" الأوكرانية؛ لنقل المساعدة إلى حاكم فينيتسا، سيرجي بورزوف.

وقالت رئيسة الوزراء قبل المغادرة: "هذه المساعدة هي بادرة دعم من شعب جمهورية مولدوفا للشعب الأوكراني، ومنذ اليوم الأول للحرب يسعى المجتمع بأسره إلى مساعدة آلاف الأشخاص الذين لجأوا إلى بلدنا، رغم أن جمهورية مولدوفا لديها ما يكفي من المشاكل".

وأضافت: "نحن نعتبر أنه من الضروري للغاية مساعدة جيراننا الأوكرانيين الذين يمرون بفترة صعبة للغاية"، مشيرة إلى أنه سيتم من فينيتسا توزيع المساعدات وفقًا لاحتياجات المؤسسات من مختلف القرى والمدن الأوكرانية.

ومن المقرر إرسال الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية إلى الدولة المجاورة في الفترة المقبلة.