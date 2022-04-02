«الزراعة» تستعرض أهم مجمعات الخدمات الزراعية ضمن «حياة كريمة»

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددًا جديدًا من إصداره الرابع "أرقام X الزراعة"، استعرض خلاله أهم الأرقام الخاصة بمجمعات الخدمات الزراعية التي تنفذها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري.

وأشار الإصدار إلى أن وزارة الزراعة تنفذ ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، عددًا من مجمعات الخدمات الزراعية المتكاملة، في القرى المستهدفة، حيث بلغ إجمالي عدد هذه المجمعات حوالي ٣٣٢ مجمع خدمات زراعية.

وتقدم المجمعات الخدمية، كل الخدمات الزراعية وفقاً لاحتياجات القرى المستهدفة من وحدات بيطرية، جمعيات زراعية، مراكز ارشاد زراعي، مراكز تجميع الألبان.

وتشمل المجمعات الخدمية، ٣١٦ وحدة بيطرية، و٣٢٩ جمعية زراعية، ٣٠٥ مراكز إرشادية، و٤٦ مركزًا لتجميع الألبان.