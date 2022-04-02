موعد امتحان التربية العسكرية لطلاب الثانوية 2022

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في بيان لطلاب الصف الثالث الثانوي، أن امتحان التربية العسكرية (نظري) للصف الثالث الثانوى بالسعيدية يوم الأربعاء المقبل ٦ أبريل الساعة التاسعة صباحا بالزي العسكري.

وشددت على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة لأنها شرط أساسى لدخول الامتحان، أما يوم الخميس 7 أبريل سيتم عمل الاختبار (العملي).

وأهابت المديرية بعدم ارتداء ملابس لا تليق بك كطالب علم والاهتمام بتهذيب الشعر وعدم ارتداء السلاسل والحلى وما يشبه ذلك .والرجاء عدم التخلف عن الموعد المحدد وفى حالة التخلف يكون الطالب راسبا في مادة التربية العسكرية.