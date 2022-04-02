تعليم دمياط يتابع سير امتحانات الصف الرابع الابتدائي في أول أيامه

قام اليوم السبت، صالح القصيفي مدير عام التعليم العام بمتابعة مدارس إدارة دمياط التعليمية، في اليوم الأول لامتحانات شهري فبراير ومارس للصف الرابع الإبتدائي، طبقا لنظام التقييم الجديد، وتستمر حتى السادس من أبريل الحالي.

وتفقد مدير التعليم العام وبرفقته مدير إدارة التعليم الابتدائي المركزي حسني منصور مدارس محمد حسن الزيات الابتدائية والشاعر محمد الأسمر الابتدائية المشتركة وعزبة الصعيدي الابتدائية ومنية دمياط الابتدائية، حيث أدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي اليوم امتحانات مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وفقا للجدول الذي أعلنته الوزارة.

واطمأن "القصيفي" على حسن سير الامتحانات بالمدارس، ومراعاة توفير الجو المناسب للتلاميذ لعقد الامتحان أثناء اليوم الدراسي، مؤكدا أنه لا توجد شكاوى من الامتحانات.

وعقد مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمحافظة دمياط، اجتماعه الدوري برئاسة المهندس عصام عمر، بحضور الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم ومديري عموم المديرية، وأعضاء المجلس وأمانة سر علاء ناشد موجه عام التربية الاجتماعية.

في بداية الاجتماع أعرب عصام عمر، عن شكر وتقدير مجلس الأمناء والآباء والمعلمين للدكتور خالد خلف على النهضة التى يشهدها تعليم دمياط خلال الفترة الحالية.

وقام "وكيل الوزارة" بالرد علي العديد من استفسارات أعضاء المجلس حول العملية التعليمية.

وأوضح "وكيل الوزارة" أن مدارس المحافظة مستقرة وفي حالة انضباط وانتظام تام، مؤكدا أنه تم الانتهاء من إعادة توزيع المعلمين في التخصصات التي تزيد في بعض المدارس وتنقص في البعض الآخر وسد العجز في جميع المدارس، بالإضافة إلي تسليم كل الكتب المدرسية الي الإدارات التعليمية.

وفي ختام الاجتماع قدم "وكيل الوزارة" الشكر والتقدير لكافة أعضاء المجلس علي جهودهم المخلصة واشتراكهم في المبادرات التي تطلقها المديرية لخدمة المجتمع والعملية التعليمية بدمياط.

ونظَّمت مديرية التربية والتعليم بدمياط، برئاسة الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم ومن خلال التوجيه العام للتربية الرياضية، المهرجان الرياضي الكشفي الإرشادي،وذلك بحضور الدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ونائب رئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والدكتورة جيهان أنور علام مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية والكشفية، والأستاذة إيناس علي الطماوي مدير إدارة المرشدات بالإدارة العامة للتربية الرياضية، والدكتورة زهرة سليم مدير إدارة التربية الرياضية بنات بالإدارة العامة للتربية الرياضية و عزة سعد عضو لجنة تقييم المرشدات بالوزارة.

وشملت فعاليات اليوم الأول مشاركة ثمانية فرق للمرشدات تتكون من ١٧٠ طالبة ممثلين لمدارس المحافظة بكافة المراحل الدراسية والنوعيات التعليمية.