باحثة سياسية: تدخل الغرب عسكريا في أزمة أوكرانيا لن يشعل حربا عالمية جديدة

أعربت الباحثة السياسية ليمور سيموني عن اعتقادها أن تدخل قوات حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية لن يشعل حرباً عالمية ثالثة كما يتخوف البعض.

وتقول سيموني ـ في مقال نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية ـ إن تخوف الدول الغربية من حجم الخسائر البشرية في حالة نشوب حرب بين قوات حلف الأطلسى وروسيا إلى جانب مخاوفهم من استخدام روسيا للسلاح النووي، يحول دون تدخلهم المباشر في الأزمة الأوكرانية الحالية.

وتقول الكاتبة إن الدول الغربية لديها دائما مخاوف من نشوب حرب وهو ما أثبتته التجربة من خلال مواقف الغرب الرافضة للتدخل فى بعض الصراعات مثل ما حدث من انسحاب في حالة أفغانستان.

وتشير الكاتبة إلى أن ضم روسيا لشبه جزيرة القرم فى عام 2014 مر دون عواقب ملموسة على الجانب الروسى، لذلك حين قررت روسيا القيام بالعملية العسكرية فى أوكرانيا في أواخر فبراير الماضى فقد بات من الواضح أن الدول الغربية قررت الالتزام بسياسة عدم التدخل المعهودة.

وتضيف الكاتبة أن العقوبات الغربية ضد روسيا كانت قاسية فى الوقت الذى استمرت فيه بعض الدول فى إمداد القوات الأوكرانية بالدعم العسكرى الذى يسمح لها بالاستمرار فى مقاومة القوات الروسية.

وتشير الكاتبة إلى أن المخاوف المثارة في هذا الخصوص هى أن التدخل المباشر في الصراع الحالي قد يشعل حرباً عالمية ثالثة، إلا أن هذه المخاوف ليس لها أساساً على أرض الواقع وذلك، كما تقول الكاتبة، لسببين، أولهما أن القدرات العسكرية للدول الغربية مجتمعة تفوق القدرات العسكرية الروسية ولاسيما بعد فرض عقوبات اقتصادية شديدة على روسيا؛ ما قد يعني عدم قدرتها على تمويل حرب واسعة النطاق.

وتضيف الكاتبة أن السبب الثاني هو أن العزلة المفروضة حالياً على روسيا لا تمكنها من الدخول فى حرب عالمية حيث إن هذه الحرب تحتاج إلى حلفاء أقوياء وهو ما تفتقر إليه روسيا فى ظل الظروف الحالية باستثناء الصين التى تخشى من مواجهة عقوبات من جانب الدول الغربية فى حالة مساندة الجانب الروسي والتي امتنعت كذلك عن التصويت على قرار للأمم المتحدة يطالب روسيا بإنهاء العملية العسكرية فى أوكرانيا.

وتشير الكاتبة إلى أن الحربين العالميتين الماضيتين شهدتا تحالفات وتكتلات عالمية قوية في حالة مواجهة عسكرية أما الآن فإن روسيا تفتقد لمثل هذا التحالف، وتعرب عن اعتقادها أن كل تلك العوامل تدعو إلى الاطمئنان من عدم حدوث أى تصعيد خطير قد يشعل حرباً شاملة.