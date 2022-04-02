قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة مد مواعيد العمل بنفقى الأزهر خلال شهر رمضان على أن تكون حركة سير السيارات داخل النفقين يوميًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثانية بعد منتصف الليل.

وأضاف أنه سيتم غلق النفقين اعتبارًا من الساعة الثانية صباحًا حتى السادسة صباحًا لإجراء أعمال الصيانة والنظافة عدا يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع حيث سيستمر العمل بالنفقين خلال شهر رمضان دون توقف على مدار ٢٤ ساعة حتى يمكن استيعاب وتصريف الكثافات المرورية المحتملة خلال أيام الإجازات الأسبوعية.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قام بجولة تفقدية بنفقى الأزهر لمتابعة سير الأعمال بهما، والوقوف على حالتهما الفنية والإنشائية.وتفقد محافظ القاهرة خلال الجولة غرفة التحكم المركزى المزودة بشاشات وأجهزة تعمل آليًا للتنبيه عن أى حوادث أو أعطال فنية داخل النفق للتعامل الفوري معها. وأشاد محافظ القاهرة بمنظومة العمل داخل النفقين خاصة الحرص على عمل الصيانات الوقائية للحفاظ على جسم النفقين وأنظمة التشغيل بهما.وتضم منظومة العمل نفقين ويبلغ طول النفق الشمالي 2610 متراً ، وطول النفق الجنوبي 2640 متراً بقدرة استيعابية 2000 سيارة / ساعة لكل نفق بمتوسط 40 ألف سيارة يوميا ، وينقل النفقان حركة السيارات من اتجاه شارع صلاح سالم الى منطقة وسط البلد والعكس .ويحتوي المشروع علي (4) مباني ملحقة وهى عبارة عن محطات تهوية عملاقة هم (هواية صلاح سالم – هواية الحسين – هواية بورسعيد - هواية العتبة ) بالإضافة إلى منطقة للصيانة في جوهر القائد.ويتم عمل صيانة دورية لأنظمة السيطرة والتحكم فى تشغيل النفقين كنظام مكافحة الحريق ونظام تليفونات الطوارئ ونظام التهوية ونظام كاميرات المراقبة التلفزيونية المغلقة CCTV لضمان عملهم بصفة منتظمة (24 ساعة يومياً طوال الأسبوع)، كما يتوافر بهما مصدر كهرباء تبادلي بطريقة اتوماتيكية في حالة انقطاع التيار.