السبت 02 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع عامل وإصابة آخر خلال مشاجرة بالأسلحة النارية بالقناطر الخيرية

مشاجرة
مشاجرة

شهدت قرية أبو الغيط التابعة لمركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، مصرع عامل وإصابة فني تكييف، خلال مشاجرة مع 3 أشقاء بسبب الخلافات وفر الجناة هاربين، وجرى نقل الجثة والمصاب لمستشفى القناطر الخيرية، وجاري تكثيف الجهود لضبط الجناة والسلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية للمجني عليه والاستعلام عن حالة المصاب لسؤاله وطلب تحريات المباحث.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ للمركز من مستشفيا القناطر الخيرية والنيل بشبرا الخيمة باستقبال جثة "فتحي م ا"، عامل، 25 سنة، مصاب بطلق ناري في الصدر، و"محمد ح"، فني تكييف، 22 سنة، مصاب بطلق ناري بالذراع الأيسر، وحالته مستقرة.

قرية أبو الغيط القناطر الخيرية محافظة القليوبية

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