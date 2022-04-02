رفع درجة الطوارئ بجميع المستشفيات العامة والمركزية بالغربية خلال رمضان

أكد الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، استعداد المديرية لشهر رمضان المبارك، برفع درجة الطوارئ بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، وتشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات الفرعية لتلقي البلاغات من المواطنين، وتشكيل فرق للرقابة على الأغذية بكافة أنواعها.

وأضاف "حميدة"، زيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بجميع التخصصات بأقسام الطوارئ بالمستشفيات والتأكد من وجود أطباء وفنيين الأقسام المعاونة الأشعة – المعمل – بنك الدم، وتجهيز فريق الانتشار السريع لدعم المستشفيات وقت الحاجة، ورفع درجة الاستعداد بجميع سيارات المرفق والمرور الدوري المكثف على مراكز الإسعاف خلال تلك الفترة وسرعة الإبلاغ عن جميع الأمراض المعدية للمديرية والتي يتم الإبلاغ عنها بمستشفيات الحميات والوحدات الصحية المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لها وتوفير جميع الإمكانيات بمستشفيات الحميات من أخصائيين ومساعدي أخصائيين ونواب وهيئة التمريض طوال 24 ساعة لمواجهة أي حالة طارئة.

وأشار وكيل الوزارة، إلى تنظيم حملات مكثفة للمرور على مصانع الأغذية ومحلات عرض بيع الأغذية والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وسحب عينات من الخامات الأولية والمنتج النهائي للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، ويتم سحب عينات من الأغذية المتداولة والمعروضة وخاصة ياميش رمضان والتأكد من بياناتها والإضافة الغذائية ( المواد الحافظة )، وكذا تكثيف الجهود فى أخذ عينات المياه للفحص الكميائى والبكتريولوجى يوميا، والمرور على محطات المياه لقياس نسبة الكلور المتبقي بالمياه بالشبكات يوميا.

وفى سياق متصل قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالى ماتم تحصينه حتى اليوم الجمعة، 198 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الأولى لعام 2022، والتى تستمر حتى منتصف أبريل الجارى.