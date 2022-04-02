السبت 02 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«البنك الدولي»: الاستثمار في رأس المال البشري يحظى بأهمية بالغة في تحقيق النمو

البنك الدولي
البنك الدولي

قال البنك الدولي، إن اجتماعات الربيع 2022 ستناقش الاستثمار في البشر، وذلك يوم 23 أبريل الجاري، لافتًا إلى أن مراعاة مصلحة البشر ووضعهم في المقام الأول من خلال الاستثمار في رأس المال البشري – من حيث المعارف والمهارات والصحة التي يحتاجها البشر لتحقيق كامل إمكاناتهم - يحظى بأهمية بالغة في تحقيق النمو المستدام والشامل للجميع والحد من الفقر. 

 وأضاف البنك الدولي عبر موقعه الإلكتروني، أن تداعيات جائحة فيروس كورونا، تهدد بتخلُّف أجيال كاملة عن الركب وتفاقم أوجه عدم المساواة، مؤكدًا أنه من الضروري المسارعة بمعالجة الآثار الصحية التي تمخضت عنها الجائحة وما صاحبها من انتكاسات في التغذية، وفي السنوات الأولى والتعلم، وفقدان الوظائف، واتساع الفجوات بين الجنسين.

ولفت البنك الدولي، إلى أن البلدان كثفت جهودها بطرق مبتكرة لمراعاة مصلحة البشر ووضعهم في المقام الأول من خلال بناء رأس المال البشري وحمايته والاستفادة منه - وذلك بدعم من البنك الدولي والشركاء، مؤكدًا أنه من الضروري التحلي بالطموح والابتكار والمساندة المستدامة للتعويض عن خسائر رأس المال البشري وتدعيم التعافي.

ومن شأن الاستثمار في البشر بانتظام وتوفير الفرص للجميع لبلوغ كامل إمكاناتهم أن يحقق عوائد اقتصادية – وأن يساعد على تعزيز الاستقرار في عالم حافل بالتحديات.

البنك الدولي اجتماعات الربيع 2022 الاستثمار البشر مراعاة مصلحة البشر مصلحة البشر

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