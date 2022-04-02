السبت 02 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهم بقتل جاره فى عين شمس بسبب خلافات الجيرة

ضبط متهم
ضبط متهم

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالتعدى على آخر بسلاح أبيض خلال مشاجرة مما أدى إلى وفاته.

يأتي هذا فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس "توفى إثر إصابته "إدعاء مشاجرة".

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وآخر "مقيم بدائرة القسم" بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته محدثاً ما به من إصابات والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة بأماكن تردد المتهم تم ضبطه.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

اجهزة الامن القاهرة مشاجرة وزارة الداخلية

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