القبض على المتهمة بالنصب على الشباب بزعم إلحاقهم بوظائف حكومية

نجحت أجهزة الأمن في ضبط إحدى السيدات بالقاهرة لقيامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

يأتي هذا فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من (عدد 4 مواطنين) بتضررهم من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم).. لقيامها بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، عقب إيهامهم بقدرتها على إلحاقهم بوظائف بإحدى الجهات الحكومية وتسليمهم وحدات سكنية تابعة لإحدى الجهات الحكومية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة.. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقها.. وبحوزتها هاتف محمول، وبمواجهتها بما جاء بأقوال المُبلغين أنكرت ارتكابها للواقعة، وبفحص الهاتف المحمول المضبوط بحوزتها تبين أنه يحوى محادثات بينها وبين المجنى عليهم تؤيد ارتكابها الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمة.