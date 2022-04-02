رئيس وزراء باكستان يحتج لدى أمريكا بشأن مؤامرة مزعومة للإطاحة به

قدّم رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، احتجاجًا رسميًا للسفارة الأمريكية بشأن مؤامرة مزعومة للإطاحة بحكومته.

وقال خان في مقابلة أجرتها معه قناة "إيه أر واي نيوز" في ساعة متأخرة ليلة أمس الجمعة: "واضح الآن أن المؤامرة لها صلات خارجية وقدمنا احتجاجًا للسفارة الأمريكية"، ويواجه خان تصويتًا بحجب الثقة في البرلمان قد يطيح به.

وزعم خان، الذي يواجه التحدي الأكبر خلال مسيرته السياسية، أن الولايات المتحدة تتآمر ضده منذ أن زار موسكو والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما كانت موسكو تمضي قدمًَا في غزوها لأوكرانيا.

وفي خطاب للأمة أمس الجمعة، قال خان، إن حكومته لديها برقية دبلوماسية تظهر "دليلًا" على أن دولة أجنبية تتآمر بمساعدة مجموعات المعارضة لإسقاط حكومته بسبب سعيها لانتهاج سياسة خارجية مستقلة.