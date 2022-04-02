السبت 02 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء باكستان يحتج لدى أمريكا بشأن مؤامرة مزعومة للإطاحة به

عمران خان
عمران خان

قدّم رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، احتجاجًا رسميًا للسفارة الأمريكية بشأن مؤامرة مزعومة للإطاحة بحكومته.

وقال خان في مقابلة أجرتها معه قناة "إيه أر واي نيوز" في ساعة متأخرة ليلة أمس الجمعة: "واضح الآن أن المؤامرة لها صلات خارجية وقدمنا احتجاجًا للسفارة الأمريكية"، ويواجه خان تصويتًا بحجب الثقة في البرلمان قد يطيح به.

وزعم خان، الذي يواجه التحدي الأكبر خلال مسيرته السياسية، أن الولايات المتحدة تتآمر ضده منذ أن زار موسكو والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما كانت موسكو تمضي قدمًَا في غزوها لأوكرانيا.

وفي خطاب للأمة أمس الجمعة، قال خان، إن حكومته لديها برقية دبلوماسية تظهر "دليلًا" على أن دولة أجنبية تتآمر بمساعدة مجموعات المعارضة لإسقاط حكومته بسبب سعيها لانتهاج سياسة خارجية مستقلة.

اسلام اباد أمريكا باكستان

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

«ارتفاع فى الحرارة ونشاط أتربة».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الآن دعاء أول يوم رمضان 2022 مكتوب| أدعية من القرآن والسنة

مواعيد عرض مسلسل «الاختيار 3» في رمضان

مسلسل الاختيار 3 الحلقة الأولى.. المواعيد والقنوات العارضة بطولة كريم عبد العزيز

«شعراوى» يجرى اتصالات هاتفية بالمحافظين للاطمئنان على توافر السلع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عفاف السيد

فانوس رمضان.. حكايات من الزمن الجميل

صفاء النجار

رمضان جانا

ماجد حبته

مكافآت لصوص طب المنصورة!

عبد الرحيم طايع

أسانسير المصنفات الفنية

مدحت بشاى

الدراما الرمضانية.. والاحتفالات الوطنية

القس ثروت ثابت

دعوة للتأمل 2-2

محمد عبدالعزيز

شهادتى عنهن ليست مجروحة

حسين دعسة

جيوش وميزانيات تصطدم برهاب الحرب

صور

أول صلاة تراويح من مسجد السلطان حسن

احتفالية استطلاع هلال شهر رمضان 2022

وزير العدل يفتتح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري في مدينة نصر

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل 3 فلسطينيين فى عملية للشرطة الإسرائيلية فى الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية

وزير الصحة الإسرائيلى يزور أوكرانيا.. الأسبوع المقبل