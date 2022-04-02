تربية رياضية بنات الإسكندرية تعقد مؤتمرها الطلابي الأول

نظمت كلية التربية الرياضية للبنات بجامعة الإسكندرية، المؤتمر الطلابي الأول لكليات جامعة الإسكندرية تحت عنوان "تحديات الواقع آفاق المستقبل.. إبدع ..انطلق.. تميز"، بحضور أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

مؤتمر كلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية

وقالت الدكتورة مها أمين، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، أن طلاب جامعة الاسكندرية يشاركون فى المؤتمر بأفكار وأبحاث، موضحة أن المؤتمر تم الإعداد له إنطلاقاً من إيمان الجامعة بالقدرات الإبداعية داخل كل طالب وطالبة، وضرورة التركيز على هذه القدرات وتحفيزهها وصقلها، وتشجيع الطلاب ودعمهم بشكل مستمر ودمجهم فى الأنشطة المجتمعية المختلفة من أجل تنمية وتطوير المجتمع، كما أكدت عزم الكلية إستمرار عقد هذا المؤتمر سنوياً دعماً لأبناءنا الطلاب وإظهار عمل الباحثين وتقديمها بشكل يليق بتاريخ وعراقة جامعة الاسكندرية.

مؤتمر كلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية





وأوضحت الدكتورة دنيا عادل عبد العزيز، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن المؤتمر جاء إنطلاقاً من رؤية مصر ( 2030) والمؤتمرات الوطنية للشباب برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى اهتمت بمنظومة التعليم وتطويره لمواكبة الاستحدثات التكنولوجية، مضيفة أن جامعة الإسكندرية وكلية التربية الرياضية للبنات داعمين لطلاب الجامعة ومؤمنين بأن الابداع، والابتكار هم نواة التقدم والتطوير العلمى فى كافة المجالات والتى لن تتحقق إلا من خلال إنطلاق ودعم الشباب، وأشارت أن هذا المؤتمر يهدف إلى إتاحة الفرصة لجميع طلاب وطالبات كليات جامعة الاسكندرية لعرض المشروعات والأبحاث والأفكار الابداعية ومبادراتهم الريادية عبر محاوره المختلفة للوصول لطلاب قادرون على المنافسة والتميز، والانطلاق لخلق جيل واع ومثقف ومواكب التحديات وصعوبات سوق العمل.

وتضمن المؤتمر عرض للأبحاث والمشاريع الطلابية المتميزة للطلاب المشاركين بالجامعة، تلاها معرض المنتجات الطلابية، وتوزيع الشهادات والدروع، وناقشت جلسات المؤتمر موضوعات هامة عن الوظائف المستقبلية وتحديات الموارد البشرية في ظل الذكاء الاصطناعي، وتحديات الصعوبات الراهنة فى مختلف المجالات والحلول المبدعة لها، والتحديات المتوقعة مستقبلاً في ظل الاتجاه العالمى نحو التحول الرقمي، والابتكارات الحديثة للتنمية المستدامة في المجالات المختلفة، والوظائف المستقبلية وتحديات الموارد البشرية في ظل الذكاء الاصطناعي.

مؤتمر كلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية

شارك في الجلسات الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتورة هنية الكاشف الأستاذ المتفرغ بالكلية وعميد الكلية الأسبق، والدكتور إيهاب محمد فوزي الأستاذ بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا، والدكتورة غادة الخياط رئيس قسم نظم المعلومات بكلية التجارة، والدكتور سامح فوزي نخلة المدير التنفيذي لمركز القياس والتقويم جامعة الإسكندرية.