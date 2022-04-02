السبت 02 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق منزل بالغربية دون إصابات

حريق منزل
حريق منزل

تمكنت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الغربية من السيطرة على حريق نشب داخل منزل، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بمنطقة كوبري المصرف بمدينة زفتى التابعة لمحافظة الغربية، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة كوبري المصرف بمدينة زفتى، بنشوب حريق هائل داخل أحد المنازل في الساعات الأولى من صباح اليوم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارتيّ إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الحريق.

الحماية المدنية أمن الغربية حريق زفتى

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