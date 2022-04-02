للموظفين بالجهاز الإداري بالدولة.. فرص عمل من القوى العاملة خلال الانتخابات العمالية

تواصل وزارة القوى العاملة، قبول طلبات موظفي الجهاز الإداري بالدولة، الراغبين في العمل على عضوية اللجان الفرعية المشرفة على عملية انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وانتخاب ممثلي العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام عن الدورة النقابية 2022 / 2026، نظير مكافأة مالية عن يوم عمل فعلي للمشاركة.

وأعلنت الوزارة، أن من يرغب في المشاركة في الإشراف على الانتخابات العمالية التسجيل على موقع وزارة القوى العاملة على الرابط التالي:

https://union.manpower.gov.eg/teamWorkWeb/index

وأكدت الوزارة، أنه لابد في المتقدم لتلك الوظائف أن يرفق بإستمارة التسجيل بعض من المستندات منها (صورة بطاقة الرقم القومي - بيان حالة وظيفية - موافقة جهة العمل ممهورة بخاتم الجهة).

البيانات الأساسية والوظيفية

الاسم الرباعي:

الرقم القومي:

تاريخ ومحل الميلاد: -

الجنسية:

محل الإقامة:

المحافظة قسم / مركز حي / قرية شارع

محمول أساسي

واتس أب

أرقام التليفونات:

الميل الإلكتروني:-

الوظيفة الحالية :

جهة العمل الحاليــة:

المنظمة النقابية المنضم لها أن وجدت

المرفقات

صورة بطاقة الرقم القومي سارية

بيان حالة وظيفية حديث

موافقة جهة العمل ممهورة بخاتم الجهة.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة قامت بتعيين 5090 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم تسجيل 14756 راغب عمل، وتوفير 350 فرصة عمل.

وأشار إلى أن المديرية قامت باستخراج 1536 شهادة قياس مستوى المهارة و1508 رخص مزاولة المهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

تلقى الوزير تقريرًا بذلك من محمد عيسى مدير المديرية بإنجازاتها عن شهر فبراير الماضي، أشار فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 65 منشأة، وحملة عادية واحدة، وإعادة التفتيش على 100 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 66 محضرًا، ومنح 16 ترخيصا لمنشآت، وعمل 21 ندوة توعية، وبحث 6 شكاوى.