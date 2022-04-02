السبت 02 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على «الصحراوي الشرقي» ببني سويف

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 5 أشخاص، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة بعد نفق بياض العرب بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أعلى نفق بياض العرب بدائرة المحافظة ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

ونقلت سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف كلا من حمدى .ع.م 48 سنة مصاب كدمات وسحجات، محمد ك.م 37 سنة مصاب كدمات بالظهر وش كسر بالعمود الفقري، سيد ا.م 56 سنة مصاب كسر بالساق اليمنى والزراع الأيسر، عادل ح.م 49 سنة مصاي كسر بالقدم اليمنى وكدمات، مصطفى ط م 56 سنة رفض النقل باقرار رسمى وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي؛ لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

حادث انقلاب سيارة الصحراوي الشرقي محافظة بني سويف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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