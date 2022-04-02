حدث ليلًا.. جثة متحللة بالعبور وتحويلات مرورية بالجيزة

شهدت الساعات الماضية، العديد من الحوادث، التي شغلت الرأي العام.

وتقدم «الدستور» نشرة الحوادث ودفتر أحوال الجريمة، خلال الساعات الماضية، في التقرير التالي:

العثور على جثة مجهولة ومتحللة بجوار سوق العبور

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة مجهولة ومتحللة بجوار سوق العبور في منطقة النهضة.

تلقى مأمور قسم شرطة السلام ثان بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة بجوار سور سوق العبور، وبالانتقال تبين العثور على جثة مجهولة وفي حالة تحلل رمي كامل، وبالفحص تبين أن الجثة لذكر في العقد الخامس من العمر ويرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات وقررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية من عدمه، وكلفت النيابة العامة بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وكشف هوية صاحب الجثة.

تحويلات مرورية بالجيزة لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى فى المنطقة المحصورة بين طريق الأوتوستراد حتى أعلى طريق المريوطية والبدء فى تركيب الكمر الخرسانى بجسم الطريق الدائرى فى الاتجاهين أعلى شارع ربيع الجيزى وخط السكة الحديد.

الأمر الذى يستلزم غلقا كلىا لشارع ربيع الجيزى عند تقاطعه مع أسفل الطريق الدائرى فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه ميدان المنيب فقط.. وذلك لمدة (6 أيام ) ابتداءً من الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق 2/4/2022 وحتى الساعة 6 صباح يوم الخميس الموافق 7/4/2022 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة طوال فترة الأعمال.

ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:

حركة سير المركبات بشارع ربيع الجيزى القادمة من ميدان الجيزة وترغب بالسير إتجاه ميدان المنيب تقوم بالدخول قبل منطقة الغلق بالإتجاه الآخر عن طريق فتحة دوران مستحدثة بالجزيرة الوسطى وذلك بعد تحويل الإتجاه الآخر (القادم من ميدان المنيب) إلى اتجاهين واستكمال السير بالتحويلة لمسافة (120 مترا) ثم العودة للطريق الأصلى اتجاه ميدان المنيب عن طريق فتحة الدوران الكائنة بالجزيرة الوسطى بعد تجاوز منطقة الغلق والأعمال.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

سائق سيارة يدهس طفلا فى منشأة ناصر ويفر هاربًا

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لضبط قائد سيارة دهس طفلا وتمكن من الهرب في دائرة قسم شرطة منشأة ناصر وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها واستدعاء أسرة الطفل المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة وفحص علاقات الأسرة ومعرفة هل توجد خصومة مع أحد من عدمه، كما قررت النيابة العامة ضبط وإحضار السائق والسيارة المستخدمة في الواقعة.