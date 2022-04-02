في يومه العالمي.. كيف تتعامل مع الأطفال المصابين بالتوحد؟

للتعامل مع الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد خصوصية خاصة، فيجب التعامل معهم بطريقة تختلف عن أي إنسانٍ آخر، ويصادف اليوم الثاني من أبريل، ذكرى الاحتفاء العالمي بالأطفال من مرضى التوحد.

وفي السطور التالية، نقدم عددًا من النصائح للتعامل مع أطفال طيف التوحد وذلك بحسب ما ورد في موقع "health".

تحديد حالة طفلك

كي تجد حلقة وصل مناسبة للتواصل بينك وبين طفلك المصاب بطيف التوحد فلابد من البحث عن حالته جيدًا، فالإصابة بمرض التوحد له العديد من المستويات وتختلف من طفل إلى آخر، لذلك يمكن تتحدث عن الأعراض الخاصة بطفلك إلى أحد الأطباء المختصين للتعرف على المرحلة التي يقف عندها بالضبط، وفي هذا الحالة تعرف كيف يمكن أن تتعامل معه بصورة صحيحة.

مدح إيجابيات الطفل

يحتاج الطفل المصاب بطيف التوحد إلى الشعور بالتقدير والثناء عليه تمامًا كغيره من الأطفال، وبالطبع يكون للطفل عدد من المميزات التي تجعله يختلف عن غيره من الأطفال، لذا، يجب مدح هذه المميزات ولكن يجب أن تكون محددًا في مديحك، لكي يعرف الطفل بالضبط ما هو السلوك الذي أعجبك من تصرفاته.

استخدام رسائل بسيطة

في حالة التواصل مع الأشخاص المصابين بطيف التوحد يجب التركيز على الطرق البسيطة في التعامل والتعامل بها مع هؤلاء الأطفال فهم أبسط من أن يتم التعامل معهم بصورة معقدة أو غير مفهومة.

حافظ على مواعيدك

يحب الأطفال المصابين بطيف التوحد أن تكون الأشياء جميعها منضبطة وفي حال التزمت بذلك الأمر فمن الممكن أن تؤثر قلب الطفل الصغير ويمنحك الثقة في كل شيء، لذلك احرص على أن يكون كل شيء، منضبط حتى مواعيد زيارة الطبيب الخاص به، ومواعيد تناول الطعام والدواء، وحتى المواعيد الخاصة باللعب.

الأنشطة مهمة للطفل

تعتبر الأنشطة والدخول في التفاصيل الخاصة بالتفاعل مع الناس من أكثر الأشياء الإيجابية التي يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي في قدرة الطفل على التواصل، وكذلك من شأنه أن تحسن من علاقتكما معًا عندما يجد أنك تفضل أن تشاركه الاهتمامات الخاصة به دائمًا ومن غير ملل.