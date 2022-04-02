ألمانيا: لن نستخدم قواتنا في الأراضي الأوكرانية

قال المفتش العام للقوات المسلحة الألمانية، إيبرهارد تسورن، في حديثه لصحيفة “فيليت” الألمانية إن ألمانيا لن تستخدم قواتها في الأراضي الأوكرانية "في أي حال من الأحوال".

ومع ذلك عبر تسورن عن اعتقاده بأنه إذا لم تؤد المفاوضات الروسية الأوكرانية الأخيرة في إسطنبول إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا، فمن الممكن توقع اشتداد "حرب العصابات" في القريب العاجل.

وأضاف: "أعتقد أننا سنشهد بعد ذلك تشديدًا في حرب العصابات، وكييف تستعد حاليا لتكتيكات لشن مثل هذه الحرب".

يأتي هذا فيما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنقاذ أكثر من 3 آلاف شخص من مدينة ماريوبول الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا وتحاصرها القوات الروسية.

قال زيلينسكي- في فيديو أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت: "عملت الممرات الإنسانية في ثلاث مناطق دونيتسك ولوجانسك وزابوروجيا، تمكنا من إنقاذ 6 آلاف و266 شخصا، بينهم 3071 من ماريوبول".

وذكرت تقارير إخبارية، مساء الجمعة، دخول قافلة حافلات تقل نازحين بينهم سكان من مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة، إلى مدينة زابوروجيا الأوكرانية التي تسيطر عليها قوات حكومة كييف.

من جهتها، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي كان مقررا أن تشارك في عملية الإجلاء، الجمعة، أن فريقها الذي أرسل إلى ماريوبول اضطر إلى أن يعود أدراجه، قائلة إن إجلاء المدنيين من المدينة الساحلية المحاصرة كان "مستحيلا".

وسبق وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنها ستخصص 300 مليون دولار إضافية على شكل "مساعدة أمنية" لأوكرانيا؛ لتعزيز قدراتها الدفاعية.

وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي- في بيان، أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت: إن "هذا القرار يؤكد التزام الولايات المتحدة الراسخ بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها دعما لجهودها البطولية لصد الحرب التي شنتها روسيا".

وأضاف أن الولايات المتحدة التزمت الآن بأكثر من 2.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، منذ تولي إدارة بايدن السلطة، بما في ذلك أكثر من 1.6 مليار دولار من المساعدات العسكرية منذ العملية العسكرية الروسية.