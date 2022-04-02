البابا تواضروس الثاني يستقبل الأنبا بيجول والأنبا داود

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام، أسيوط (الدير المحرق).

خلال اللقاء عرض نيافته على قداسة البابا خلال اللقاء بعض الأمور الخاصة بالدير.

البابا والأنبا بيجول

قداسة البابا يستقبل نيافة الأنبا داود

ومن جهته استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة أمس الجمعة، نيافة الأنبا داود أسقف إيبارشية المنصورة، وذلك للاطمئنان على صحة نيافته، واستعراض بعض الأمور الرعوية الخاصة بالإيبارشية.

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الجمعة، نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر.

وخلال اللقاء عرض على قداسة البابا عددًا من الأمور الرعوية الخاصة بالقطاع الذي يشرف عليه.

ومن جهته يحرص قداسة البابا تواضروس الثاني، على لقاء أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لمناقشة الأمور الرعوية قبيل احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة المجيد، في 24 أبريل الجاري.

إذ يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، قداس عيد القيامة المجيد، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمشاركة عددًا من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بإجراءات احترازية مُشددة.

ويدخل قداسة البابا تواضروس الثاني في قداس العيد الكنيسة الكبرى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، قادمًا من المقر الباباوي على رأس مجموعة من الشمامسة هم خورس وطلاب الكلية الإكليريكية، يتقدمهم الأساقفة والكهنة المشاركين بالقداس.

وعِيدُ الفِصْحِ ويُعرف بأسماء عديدة أخرى أشهرها عيد القيامة والبصخة وأحد القيامة، هو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، يستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته كما هو مسطور في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر عادة أربعين يومًا، كما ينتهي أسبوع الآلام، ويبدأ زمن القيامة المستمر في السنة الطقسية أربعين يومًا حتى عيد العنصرة.

وكان قد استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة أول أمس الخميس، نيافة الأنبا جوزيف الأسقف العام بإفريقيا، ومعه فريق الخدمة بالدول الأربعة التي يخدم بها نيافته، وهي: “ناميبيا وزيمابوي وبتسوانا ومالاوي”، حيث عرضوا على قداسة البابا نشاط الكنيسة القبطية وخدمتها التنموية في هذه الدول، والتي تقدمها الكنيسة هناك باسم مصر.

يأتي هذا اللقاء بمناسبة مرور سنة على بدء نيافة الأنبا جوزيف خدمته بهذه الدول عقب سيامته أسقفًا في مارس من العام الماضي.

كان قداسة البابا قد التقى نيافة الأنبا جوزيف في وقت سابقٍ اليوم قبل أن ينضم إلى اللقاء فريق الخدمة العامل معه.