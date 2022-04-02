سياسى سلفادورى: العقوبات ضد روسيا تزيد من الفقر فى العالم أجمع

أعلن زعيم حركة "MIS" اليسارية بالسلفادور، الكاتب وولتر راوداليس، أن العقوبات الغربية ضد روسيا يشعر بها العالم كله، و هي ستؤدي إلى نمو الفقر في العالم أجمع.

وقال "راوداليس" في حديثه لوكالة "نوفوستي": "تعتبر كل الأنواع من العقوبات، وعلى وجه الخصوص الاقتصادية، إجراء قاسيًا، إذ تؤدي إلى عواقب متعددة بالنسبة لمختلف الشعوب، و ستزيد العقوبات التي فرضتها النخب الحاكمة على روسيا من الفقر في العالم بشكل لا يمكن إصلاحه".

و أشار إلى أن السلفادور ومنطقة أمريكا الوسطى كلها قد بدأت تعاني من تأثير هذه العقوبات المتمثلة في ارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام.

وأوضح: "إن هذا التأثير يضرب الجيوب، ولم يعد بإمكان العديد من العائلات الوصول إلى سلة الغذاء الأساسية، و في نهاية المطاف.. يصبحون أكثر فقرًا وجوعًا".

و على صعيد آخر، حث الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلي، المشرعين على إعلان حالة الطوارئ بعد أن اعتقلت السلطات العشرات من أعضاء العصابات على خلفية موجة أعمال العنف الأخيرة.

و ذكرت صحيفة السلفادور المحلية، اليوم الأحد، أن أعمال عنف العصابات تصاعدت في البلاد في الأيام الأخيرة، حيث أفادت الشرطة بمقتل 62 شخصًا يوم أمس وحده، وقبل ذلك بساعات، اعتقلت الشرطة والجيش العديد من قادة عصابة مارا سالفاتروشا (MS-13) بسبب موجة القتل.

ونشرت الشرطة المدنية الوطنية في البلاد على "تويتر" بيانًا قائلة: "لن نتراجع في هذه الحرب ضد العصابات، و لن نهدأ حتى يتم القبض على المجرمين المسئولين عن هذه الأعمال وتقديمهم للعدالة".

وكشفت الصحيفة، عن أن الجمعية التشريعية للسلفادور، تعتزم الموافقة على إعلان حالة الطوارئ التي طلبها بوكيلي، و ذلك بعد تأكيد رئيس المجلس التشريعي أن نواب المجلس سيجتمعون مساء اليوم.