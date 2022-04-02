«الدفاع الروسية»: كييف كانت تخطط لاستخدام المختبرات البيولوجية لمهاجمة دونباس وروسيا

وجدت وزارة الدفاع الروسية أدلة تشير إلى أن كييف كانت تخطط لاستخدام مسببات الأمراض، التي تم تطويرها في مختبرات بيولوجية يمولها البنتاجون، ضد سكان دونباس وروسيا، حسبما أفاد مقال نُشر على شبكة (آر تي) الإخبارية.

إلى جانب نوايا كييف، قيل إن وزارة الدفاع حددت مسؤولين أمريكيين بعينهم متورطين في تطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا.

وذكر التقرير نقلًا عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، أن هؤلاء المسؤولين هم "رؤساء أقسام وموظفون بوزارة الدفاع الأمريكية، فضلًا عن متعاقدين رئيسيين معها".

وقال "كوناشينكوف"، مستشهدًا بتحقيقات أجرتها وسائل إعلام غربية، إن هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، متورط بشكل مباشر في هذه الأنشطة.

وأضاف أن هانتر بايدن عمل عن كثب مع شركة ميتابيوتا المتعاقدة مع البنتاجون، والمتخصصة في الأبحاث حول مسببات الأمراض التي يمكن استخدامها لتطوير أسلحة بيولوجية.

وعلى صعيد آخر، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء «إيجور كوناشينكوف»، عن قصف الطيران العملياتي والتكتيكي الروسي 52 منشأة عسكرية أوكرانية.

وذكر البيان أن قوات جمهورية دونيتسك الشعبية أغلقت الضواحي الشمالية لمنطقة «كريمينايا» والضواحي الشرقية لـ«ميتيلكينو»، وأعلنت عن مقتل 40 من العناصر القومية المتطرفة من لواء المشاة الآلي المنفصل رقم 57، ودمرت عربتي قتال مشاة، وبطارية مدفعية واحدة.

وأوضح أنه كذلك تم تدمير 5 مستودعات للذخيرة والأسلحة الصاروخية والمدفعية في مناطق «بوجوسلافسكي» و«كريستيش» و«ريزنيكوف» و«فيليكايا نوفوسيلكا» ومستودع للوقود ومواد التشحيم بأسلحة فائقة الدقة.

ولفت إلى أن الدفاع الجوي الروسي أسقط مروحية أوكرانية من طراز «مي-8» بالقرب من «ليوبيموفكا» و8 مسيرات في مناطق (ليسيتشانسك ودونيتسك وتشيرنيغوف كوروسون ونوفوميخايلوفسكي).

ونوه إلى أن الطائرات العملياتية التكتيكية قصفت 52 منشأة عسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك 3 مواقع قيادة، و3 راجمات صواريخ متعددة، ومنظومة دفاع جوي من طراز "بوك-إم1"، ورادار للتوجيه لمنظومة الدفاع الجوي "إس-300"، و10 مستودعات لتخزين المعدات العسكرية، و16 منطقة ارتكاز.