الجنرال كوريلا قائدا للقيادة المركزية للجيش الأمريكى خلفا لماكنزى

تولى الجنرال في الجيش الأمريكي، مايكل كوريلا، قيادة القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) خلفا للجنرال المنتهية ولايته كينيث ماكنزي.

جاء ذلك في بيان نُشر يوم الجمعة على موقع القيادة المركزية الأمريكية، التي تتولى مسؤولية المنطقة العسكرية للشرق الأوسط، وكذلك جنوب ووسط آسيا.

وأقيمت مراسم تسليم القيادة المركزية الأمريكية في تامبا بولاية فلوريدا، وحضرها وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن.

وأكد أوستن على أن "القيادة المركزية الأمريكية ستستمر في الازدهار في هذا الوقت الصعب تحت القيادة الموثوقة للجنرال كوريلا، في منطقة لا يزال الوضع فيها صعبا وخطيرا".

وكان ماكنزي مسؤولا عن القيادة المركزية الأمريكية منذ مارس 2019. وتحت قيادته على وجه الخصوص، تم تنفيذ انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان العام الماضي، كما تم تنفيذ عملية القضاء على زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي في أكتوبر سنة 2019، وكذلك تنفيذ هجوم القوات الجوية الأمريكية بالقرب من مطار بغداد في يناير 2020، الذي أسفر عن اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني.

وعلى صعيد آخر، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن واشنطن وحلفاءها يعتزمون تسهيل نقل الدبابات السوفيتية الصنع إلى أوكرانيا، لتعزيز دفاعاتها في منطقة دونباس.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مسؤول أمريكي، فإن الولايات المتحدة ستعمل مع حلفائها لنقل دبابات سوفيتية الصنع إلى أوكرانيا لتعزيز دفاعاتها في منطقة دونباس.

وقال المسؤول الذي لم يذكر اسمه إن عمليات النقل التي طلبها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ستبدأ قريبا.

وقال المسؤول إن قرار واشنطن العمل كوسيط للمساعدة في نقل الدبابات السوفيتية الصنع، التي تعرف القوات الأوكرانية كيفية استخدامها، يأتي استجابة لطلب من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وهذه هي المرة الأولى التي تساعد فيها الولايات المتحدة في نقل الدبابات.

ولفت المسؤول إلى أن عمليات النقل ستبدأ قريبا، لكنه رفض الإفصاح عن عدد الدبابات التي سيتم إرسالها أو من أي دول ستأتي. مضيفا إن ذلك سيساعد أوكرانيا في شن ضربات مدفعية بعيدة المدى ضد أهداف روسية في دونباس.

ودعا زيلينسكي الأحد الماضي الحلفاء في الناتو إلى توفير الدبابات والطائرات لبلاده، بالإضافة إلى الأسلحة المضادة للدبابات والطائرات التي أصبحت عنصرا أساسيا في عمليات نقل الأسلحة إلى أوكرانيا من الغرب. وطلب زيلينسكي تحديدا الدبابات، في تصريحات بعد يوم من لقاء الرئيس الأمريكي بايدن مع كبار المسؤولين الأوكرانيين في بولندا