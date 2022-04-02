السبت 02 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زيلينسكى يرفض التعليق على هجوم القوات الأوكرانية على مستودعات النفط الروسية

زيلينسكي
زيلينسكي

رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التعليق على تفاصيل غارة مروحية للقوات الأوكرانية على مستودع النفط في بيلغورود الروسية الحدودية، قائلًا: إنه لا يناقش أوامره كقائد أعلى للبلاد.

وأضاف "زيلينسكي"، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، ردًا على سؤال ما إذا كانت أوكرانيا قد نفذت هجومًا على منشأة "عسكرية" في روسيا: "أنا لا أناقش أوامري كقائد أعلى للبلاد، هناك أشياء أشاركها مع القوات المسلحة فقط عندما يتحدثون معي".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، أن طائرتي هليكوبتر أوكرانيتين من طراز Mi-24 دخلتا المجال الجوي الروسي على ارتفاع منخفض للغاية وشنتا هجومًا صاروخيًا على مستودع نفط يقع في ضواحي مدينة بيلغورود الحدودية، منوهة بأن المستودع هذا ليس منشأة عسكرية ويعمل على توفير الوقود للمركبات المدنية فقط.

ووفقًا لرئيس منطقة بيلغورود، فياتشيسلاف جلادكوف، اندلع حريق في مستودع النفط بسبب الهجوم الأوكراني، وأشارت سلطات المنطقة وممثل شركة روسنفت إلى أنه لم تقع إصابات نتيجة الحادث.

وعلى صعيد آخر، صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأن أوكرانيا بحثت مع بعض الدول مقترحات كييف بشأن الضمانات الأمنية.

وقال "زيلينسكي" في تصريح لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، تعليقًا على دعوات كييف لبعض الدول لتكون الجهات الضامنة لأوكرانيا: "ذكرت الدول التي أعربت عن استعدادها لتكون الدول الضامنة أو تلك التي اتصلنا بها وتبادلنا مسودات الوثائق الأولية".

وأوضح أنه ناقش مسألة الضمانات الأمنية لأوكرانيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مضيفًا أن كييف تحتاج إلى ضمانات الدول الرائدة، سواء أكانت أعضاء في الناتو أم لا، مشيرًا في هذا الصدد إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا وألمانيا.

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