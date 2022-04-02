السبت 02 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نيويورك تايمز: واشنطن ستساعد فى نقل دبابات سوفيتية الصنع إلى أوكرانيا

دبابات
دبابات

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن واشنطن وحلفاءها يعتزمون تسهيل نقل الدبابات السوفيتية الصنع إلى أوكرانيا، لتعزيز دفاعاتها في منطقة دونباس.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، نقلًا عن مسؤول أمريكي، فإن الولايات المتحدة ستعمل مع حلفائها لنقل دبابات سوفيتية الصنع إلى أوكرانيا لتعزيز دفاعاتها في منطقة دونباس.

وقال المسؤول الذي لم يذكر اسمه، إن عمليات النقل التي طلبها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ستبدأ قريبًا.

وأضاف أن قرار واشنطن العمل كوسيط للمساعدة في نقل الدبابات السوفيتية الصنع، التي تعرف القوات الأوكرانية كيفية استخدامها، يأتي استجابة لطلب من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وهذه هي المرة الأولى التي تساعد فيها الولايات المتحدة في نقل الدبابات.

ولفت المسؤول إلى أن عمليات النقل ستبدأ قريبًا، لكنه رفض الإفصاح عن عدد الدبابات التي سيتم إرسالها أو من أي دول ستأتي، مضيفًا أن ذلك سيساعد أوكرانيا في شن ضربات مدفعية بعيدة المدى ضد أهداف روسية في دونباس.

ودعا زيلينسكي، الأحد الماضي، الحلفاء في الناتو إلى توفير الدبابات والطائرات لبلاده، بالإضافة إلى الأسلحة المضادة للدبابات والطائرات التي أصبحت عنصرًا أساسيًا في عمليات نقل الأسلحة إلى أوكرانيا من الغرب، وطلب "زيلينسكي" تحديدًا الدبابات، في تصريحات بعد يوم من لقاء الرئيس الأمريكي بايدن مع كبار المسؤولين الأوكرانيين في بولندا.

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