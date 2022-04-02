السبت 02 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل 3 فلسطينيين فى عملية للشرطة الإسرائيلية فى الضفة الغربية

الشرطة الإسرائيلية
الشرطة الإسرائيلية

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بمقتل 3 فلسطينيين أثناء عملية أمنية لوحدة خاصة من الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الفلسطينيين الذين قتلوا في تبادل إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية بالقرب من جنين كانوا على وشك تنفيذ "عملية إرهابية".

وأشارت إلى أن الأشخاص المشتبه بهم كانوا تحت مراقبة جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، منذ عدة ساعات من تبادل إطلاق النار.

من جهتها، أفادت وكالة "معًا" الفلسطينية نقلًا عن شهود عيان بأن القوات الإسرائيلية قتلت الأشخاص الثلاثة بإطلاق النار على سيارتهم بالقرب من مدخل بلدة عرابة جنوب جنين، ومنعت سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول للمكان.

وحسب الوكالة، أبلغت القوات الإسرائيلية طواقم الإسعاف في وقت لاحق بعدم نيتها تسليم جثامين القتلى ومواصلة احتجازها.

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