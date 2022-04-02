تعرف على فضائل صوم رمضان

فضائل الصوم في الإسلام هي خصائص التفضيل المتعلقة بالصوم، ودلت عليها نصوص الشرع الإسلامي من القرآن والسنة، وهي إما خصائص عامة للصوم من حيث هو بمعناه الشرعي، وإما أن تكون خصائص متعلقة بنوع من أنواع الصوم، مثل: فضائل صوم شهر رمضان، وفضائل صوم المحرم، وغير ذلك.

وورد فى فَضْل صوم شهر رمضان وصيامه وثَوَابِه كثير من الأحاديث النبوية الشريفة، منها: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ رواه البخاري (38) ، ومسلم (760).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَقُولُ: "الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ، إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ"، رواه مسلم.