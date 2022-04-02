السبت 02 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرض حالة الطوارئ فى سريلانكا على خلفية الاحتجاجات المستمرة

رئيس سريلانكا غوتابايا
رئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا

أعلن رئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا عن فرض حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الاحتجاجات المستمرة، وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن حالة الطوارئ تدخل حيز التنفيذ.

 

وأسفرت المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين أثناء الاحتجاجات عن إصابة 37 شخصا، بينهم صحفيون ورجال شرطة.

 

وشهدت عاصمة سريلانكا مدينة كولومبو موجة من الاحتجاجات على سوء الأوضاع الاقتصادية، حيث تواجه البلاد أزمة صعبة على خلفية نقص العملة الأجنبية وتقلص تدفق السياح.

 

وتعاني البلاد كذلك من نقص الأغذية والوقود والمستلزمات وحالات انقطاع الكهرباء.

 

ويعبر السكان عن غضبهم من الأزمة بشكل واضح سواء في الطوابير التي لا نهاية لها في محطات البنزين أو لدى قضائهم الليل على ضوء الشموع مع انقطاع التيار الكهربائي.

 

وبسبب النقص الشديد في العملة الأجنبية، صارت الجزيرة عاجزة عن استيراد السلع الحيوية، ما تسبب في نقص حاد سواء في الأدوية الضرورية لإنقاذ حياة المرضى أو في مواد البناء مثل الإسمنت.

 

وفي الطوابير الطويلة التي تتشكل قبل الفجر خارج محطات الوقود والمحلات التجارية، يعبر الجميع عن الخوف من عدم القدرة على إطعام عائلاتهم مع ارتفاع أسعار الأغذية.

الطوارئ يعلن سريلانكا فرض حالة الطوارئ حالة الطوارئ طوارئ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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