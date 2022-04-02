السبت 02 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الروسية: سنرد على طرد الدبلوماسى الروسى من بلغاريا

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو سترد على طرد سلطات بلغاريا للدبلوماسي الروسي الذي يعمل في السفارة الروسية لدى صوفيا.

 

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في حديث لوكالة "نوفوستي"، إن رد الفعل "لدينا بدون تغيير، ونحن (حتما) سنرد".

 

وكانت السفارة الروسية في صوفيا قد أعلنت يوم الجمعة أن سلطات بلغاريا قررت طرد السكرتير الأول للسفارة وأمهلته 72 ساعة لمغادرة البلاد وأعلنته شخصا غير مرغوب فيه على الأراضي البلغارية.

 

وقالت النيابة العامة البلغارية إن الدبلوماسي الروسي يشتبه "بممارسته نشاطا استخباراتيا".

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