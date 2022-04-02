السبت 02 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل 7 من جماعة «قسد» شرقى سوريا فى سلسلة هجمات وحوادث

قوات قسد
قوات قسد

قتل 7 من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) إضافة إلى 4 عمال مدنيين متعاونين معهم، في سلسلة هجمات وحوادث خلال الساعات الـ24 الماضية في شرقي سوريا.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية بين قتلى "قسد" قياديا بارزا قضى وأصيب آخرون في استهداف جوي عبر طائرة مسيرة تركية استهدفت سيارة كانت تقلهم في ريف محافظة الحسكة.

 

وأضافت المصادر أن "طائرة مسيرة قصفت سيارة من نوع "آتش ون"، على الطريق الدولي (M4) شمال شرقي الحسكة كان بداخلها القيادي وقد لقي مصرعه على الفور خلال الهجوم.

 

وفي استهداف أخر، قُتل 3 مسلحين من "قسد" المدعومة من الجيش الأمريكي، وأصيب آخرون بجروح جراء هجوم مسلح بقذيفة (آر بي جي) استهدف سيارتهم على طريق (أبيض) جنوب غربي محافظة الحسكة.

 

وقبل ساعات من الهجوم الثاني كان 3 مسلحين آخرين قتلوا جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" كانوا يستقلونها في بلدة (الصور) شمالي محافظة دير الزور.

 

وفي حادث منفصل، قتل 4 عمّال مدنيين متعاونين مع "قسد" إثر انهيار نفق كانوا يحفرونه في منطقة المالكية شمال شرقي الحسكة.

 

وكانت "قسد" أصدرت بيانا قالت فيه إن "جيش الاحتلال التركي شن، بعد ظهر اليوم الجمعة، غارة بطائرة مسيرة استهدفت سيارة تابعة لقوات الدفاع الذاتي. ونتيجة لهذا الهجوم استشهد رفيقنا ضرار جمعة حمزة وأصيب اثنان من رفاقنا بينهم الشاعر المعروف فرهاد مردي".

 

وأشار بيان القيادة العامة لـ "قسد" إلى أن حالة الجرحى جيدة.

سوريا قتل سوري شرق سوريا سور قسد مقتل

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