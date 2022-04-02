رئيس الوزراء البريطانى يرحب بإعلان الهدنة فى اليمن

رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بإعلان هدنة لمدة شهرين في اليمن تبدأ مع أول أيام شهر رمضان.

وكتب جونسون على "تويتر": "أمامنا الآن أخيرا فرصة للتوصل إلى سلام وإنهاء المعاناة الإنسانية، أحث كل الأطراف على العمل صوب حل سياسي دائم".

وأعلن المبعوث الأممي لليمن هانز جروندبرج، مساء يوم الجمعة، موافقة أطراف الصراع على هدنة أممية لمدة شهرين تبدأ اليوم السبت الذي يوافق أول أيام شهر رمضان.

ورحب التحالف العربي الذي تقوده السعودية بالمقترح الأممي وكذلك رحبت جماعة الحوثي وقيادة "المجلس الانتقالي الجنوبي" بالهدنة.

و علي صعيد آخر ، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن العقوبات ضد روسيا، يجب تشديدها "حتى يغادر كل فرد" من أفراد القوات الروسية أوكرانيا.

ووجه رئيس الوزراء الدعوة، خلال جلسة مجلس العموم البريطاني، إلى الحلفاء في الغرب بألا "يتراجعوا" عن العقوبات المفروضة على نظام فلاديمير بوتين لإجباره على إنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا.

وذكرت صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية، أن جونسون دعا إلى "تشديد" الإجراءات الاقتصادية ضد الكرملين وتقديم المزيد من الدعم العسكري لحكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أنه لا ينبغي رفع أي عقوبات لمجرد موافقة بوتين على وقف إطلاق النار.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن العقوبات ضد روسيا، يجب تشديدها "حتى يغادر كل فرد" من أفراد القوات الروسية أوكرانيا.

ووجه رئيس الوزراء الدعوة، خلال جلسة مجلس العموم البريطاني، إلى الحلفاء في الغرب بألا "يتراجعوا" عن العقوبات المفروضة على نظام فلاديمير بوتين لإجباره على إنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا.

وذكرت صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية، أن جونسون دعا إلى "تشديد" الإجراءات الاقتصادية ضد الكرملين وتقديم المزيد من الدعم العسكري لحكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أنه لا ينبغي رفع أي عقوبات لمجرد موافقة بوتين على وقف إطلاق النار.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن العقوبات ضد روسيا، يجب تشديدها "حتى يغادر كل فرد" من أفراد القوات الروسية أوكرانيا.

ووجه رئيس الوزراء الدعوة، خلال جلسة مجلس العموم البريطاني، إلى الحلفاء في الغرب بألا "يتراجعوا" عن العقوبات المفروضة على نظام فلاديمير بوتين لإجباره على إنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا.