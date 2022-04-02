الرئيس الموريتانى يدعو الحكومة الجديدة لمضاعفة الجهد لتنفيذ البرنامج الحكومى

قالت الحكومة الموريتانية، إن اجتماعهًا اليوم كان استثنائيًا، وحمل توجيهات من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للوافدين الجدد.

وقال وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، محمد ماء العينين ولد أييه، الناطق باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي، إن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني حث الأعضاء الجدد على مضاعفة الجهد في سبيل التنفيذ الجيد والسريع لمختلف مكونات البرنامج الحكومي.

وأضاف أنه أكد على "الصرامة في التزام قواعد الشفافية ومبادئ الحكامة الرشيدة، في تسيير الموارد المالية وتدبير الشأن الإداري العام، وإعادة الاعتبار لقيم العمل، واحترام الجدارة والاستحقاق وبناء إدارة قريبة من المواطن، مهنية وفعالة، يكون التركيز فيها على النتائج".

ويعتبر الاجتماع الأول من نوعه بعد تشكيل الحكومة برئاسة المهندس محمد ولد بلال تضم 25 حقيبة.