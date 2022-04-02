السبت 02 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرلمان العربى يرحب بإعلان الهدنة الأممية فى اليمن

البرلمان العربى
البرلمان العربى

 رحب البرلمان العربي بالبيان الصادر عن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن بالإعلان عن الهدنة الإنسانية لمدة شهرين، والتي تبدأ من غد السبت، ووقف جميع العمليات العسكرية داخل اليمن وعبر الحدود وموافقة الأطراف على دخول سفن الوقود لميناء الحديدة وتشغيل رحلات تجارية لوجهات محددة سلفاً من وإلى مطار صنعاء وفتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات.


وأكد البرلمان العربي- في بيان، أنها فرصة حقيقية لاستئناف العملية السياسية والتخفيف من معاناة الشعب اليمني.
 

وشدد على أن الأجواء الإيجابية للمشاورات اليمنية اليمنية التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض وبرعاية مجلس التعاون الخليجي فرصة كبيرة أمام اليمنيين؛ لاستعادة الدولة واستقرار الأمن وصون مقدرات الشعب اليمني، وتتسق مع الجهود العربية المخلصة الداعية للسلام، مشيدا في الوقت ذاته بالجهود السعودية لإعادة الاستقرار في اليمن ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.
 

ودعا البرلمان العربي الميليشيات الحوثية إلى الامتثال للهدنة واحترامها والتعاطي مع المباحثات القائمة بشأن المقترحات حول الخطوات القادمة، معتبرا الهدنة خطوة مشجعة يمكن أن تسهم في إنهاء الحرب التي طال أمدها في اليمن.

الامم المتحدة تعاون مجلس التعاون الخليجي التعاون الخليجي ميليشيات الحوثي فتح الطرق العمليات العسكرية البرلمان العربي

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وائل لطفي

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