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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر اليورو فى البنوك المصرية اليوم السبت 2-4-2022

سعر اليورو
سعر اليورو

يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة  سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 2-4-2022، وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري. 

 

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم السبت 2-4 –2022

 

سعر اليورو في بنك مصر

تقدم شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري على مستوى الشراء عند 20.19 جنيه، و20.51 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجلت مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري 20.13 جنيه للشراء، و 20.48 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية، بحسب آخر تحديث للعملة الأوروبية.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وأظهرت أحدث المؤشرات مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري عند 20.19 جنيه للشراء، و20.51 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية من حيث الأصول.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

بينت شاشات التداول اللحظية وصول سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري إلى 20.20 للبيع جنيه، و20.49 للشراء، بشبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

سجلت سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق 20.15 جنيه للشراء، و20.47 للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

نشرت شاشات تداول شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي مستويات سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري عند 20.18 جنيه للشراء، و20.47 للبيع.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

أظهرت شاشات التداول اللحظية داخل شركة مصر للصرافة مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 20.23 جنيه للشراء، و20.48 للبيع.

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