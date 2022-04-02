السبت 02 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 2-4-2022

حالة الطقس
حالة الطقس

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم السبت، نهارا ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة، نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب الصعيد ومائل السواحل الشمالية الغربية، طقس حار على السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية، والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب الصعيد.

 


ويتوقع الخبراء وجود أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 36 16
الإسكندرية 27 17
وادي النطرون 36 16
طنطا 35 16
شبين الكوم 35 17
دمنهور 33 16
بلطيم 32 16
مطروح 24 17
السلوم 24 17
سيوة 33 18
بورسعيد 35 15
دمياط 35 16
الزقازيق 36 17
المنصورة 35 17
الإسماعيلية 36 17
السويس 36 17
العريش 34 14
رفح 32 14
رأس سدر 31 18
نخل 34 18
نويبع 28 17
طابا 34 18
كاترين 29 10
الطور 33 17
شرم الشيخ 35 21
الغردقة 35 20
مرسى علم 36 21
الفيوم 36 13
بني سويف 36 13
المنيا 37 14
أسيوط 37 14
سوهاج 38 16
قنا 38 16
الأقصر 39 18
أسوان 40 18
إدفو 40 19
أبو سمبل 39 19
الوادي الجديد 39 20
الشلاتين 35 19
أبو رماد 35 19
حلايب 36 18
رأس حدربة 36 18
نواكشوط 26 17

البحر الاحمر سوهاج درجات الوجه البحري البحر المتوسط درجات الحرارة خبراء هيئة الأرصاد الجوية جبال البحر الاحمر هيئة الأرصاد الجوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON E وتوقيت الإعادة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلي بفائدة 18% ومزايا الشهادة الادخارية

مواعيد عرض مسلسل «الاختيار 3» في رمضان

الآن دعاء أول يوم رمضان 2022 مكتوب| أدعية من القرآن والسنة

رسمياً.. السبت أول أيام شهر رمضان فى مصر

السبت أول أيام شهر رمضان 2022 فى السعودية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عفاف السيد

فانوس رمضان.. حكايات من الزمن الجميل

صفاء النجار

رمضان جانا

ماجد حبته

مكافآت لصوص طب المنصورة!

عبد الرحيم طايع

أسانسير المصنفات الفنية

مدحت بشاى

الدراما الرمضانية.. والاحتفالات الوطنية

القس ثروت ثابت

دعوة للتأمل 2-2

محمد عبدالعزيز

شهادتى عنهن ليست مجروحة

حسين دعسة

جيوش وميزانيات تصطدم برهاب الحرب

صور

أول صلاة تراويح من مسجد السلطان حسن

احتفالية استطلاع هلال شهر رمضان 2022

وزير العدل يفتتح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري في مدينة نصر

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية

وزير الصحة الإسرائيلى يزور أوكرانيا.. الأسبوع المقبل

إسرائيل والإمارات توقعان اتفاقًا للتجارة الحرة