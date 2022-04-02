تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 2-4-2022

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم السبت، نهارا ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة، نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب الصعيد ومائل السواحل الشمالية الغربية، طقس حار على السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية، والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب الصعيد.



ويتوقع الخبراء وجود أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 36 16

الإسكندرية 27 17

وادي النطرون 36 16

طنطا 35 16

شبين الكوم 35 17

دمنهور 33 16

بلطيم 32 16

مطروح 24 17

السلوم 24 17

سيوة 33 18

بورسعيد 35 15

دمياط 35 16

الزقازيق 36 17

المنصورة 35 17

الإسماعيلية 36 17

السويس 36 17

العريش 34 14

رفح 32 14

رأس سدر 31 18

نخل 34 18

نويبع 28 17

طابا 34 18

كاترين 29 10

الطور 33 17

شرم الشيخ 35 21

الغردقة 35 20

مرسى علم 36 21

الفيوم 36 13

بني سويف 36 13

المنيا 37 14

أسيوط 37 14

سوهاج 38 16

قنا 38 16

الأقصر 39 18

أسوان 40 18

إدفو 40 19

أبو سمبل 39 19

الوادي الجديد 39 20

الشلاتين 35 19

أبو رماد 35 19

حلايب 36 18

رأس حدربة 36 18

نواكشوط 26 17