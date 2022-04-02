مهرجان القاهرة الدولى يمد فترة تلقى طلبات المشاركة للعروض المسرحية

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، اليوم الجمعة، مد فترة تلقي طلبات مشاركة العروض المسرحية للدورة الـ29 حتي يوم 14 أبريل 2022، وذلك لإتاحة فرصة زمنية أكبر للفرق التي لم تتمكن من إرسال ملفاتها.

وتنطلق فعاليات الدورة الـ29 من المهرجان في الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر المقبل، وكانت قد أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، في وقت سابق ، قرارًا بتجديد الثقة في الدكتور جمال ياقوت رئيسًا لدورة جديدة، كما يتولى الدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي، والفنان سعيد قابيل منصب مديرا المهرجان .

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، هو مهرجان تنافسي تنظمه وزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية سنويًا، وهو بمثابة فرصة للتواصل والحوار بين مختلف الثقافات والمجتمعات من خلال الأشكال المختلفة للمسرح وفنون الأداء، ويهدف إلى تقديم أحدث التطورات في المشهد المسرحي الدولي للجماهير المصرية والعربية، في حين يخدم أيضًا كبانوراما للإنتاج المسرحي المحلي والإقليمي لصالح المتخصصين والمهرجانات والمهتمين من جميع أنحاء العالم.

وكانت قد حددت إدارة المهرجان شروطًا وإرشادات المشاركة، منها تقدم العروض المشاركة ضمن برنامج المهرجان لمدة ليلتين متتاليتين، ويمكن تقديم العرض لليال إضافية خارج القاهرة بالتنسيق المسبق مع الفرقة.

جوائز المهرجان

أما عن جوائز المهرجان فهي: الجائزة الكبرى وقدرها 500 الف جنيه مصري وتمنح لأحسن عرض، بالإضافة لخمس جوائز في عناصر العرض المختلفة قيمة كل منها 100 الف جنيه مصري وتمنح في العناصر التي تقررها لجنة التحكيم.

ختام الدورة الـ 28

وكان مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي فى دورته الـ28، والذي أقيم في شهر ديسمبر الماضي، خلال حفل ختامه بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، كرم ستة رموز مسرحية من مصر والدول العربية والأجنبية قد أثروا الحركة المسرحية، فقد قام بتكريم الأستاذ الدكتور الراحل فوزى فهمي والتي تحمل الدورة 28 اسمه، وتسلمت التكريم زوجته الإعلامية ميرفت سلامة، كما تم تكريم السينوجراف جان جاي ليكا من فرنسا.

وتم تكريم المخرج الأردني خالد الطريفى، وكذلك تم تكريم الفنان والمخرج الإماراتي ناجي الحاى، والمخرج الكبير حسن الجريتلي من مصر، والمخرج الكبير عصام السيد من مصر.