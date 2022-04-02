مساعد مخرج «دريم لاند» يكشف تفاصيل فوزهم بـ3 جوائز فى مهرجان دبى

شارك فريق المسرح العربي بمهرجان "شورت آند سويت" في دبي، وحصد جائزة أفضل عرض إقليمي وجائزة أفضل ممثل الفنان محمد ممدوح الشهير بـ شيكا، وجائزة أفضل عرض بالمهرجان باختيار الحكام المركز الثاني، حيث قدم الفريق المصري المشارك لأول مرة مسرحية "دريم لاند" تأليف وإخراج الفنان رامي مجدي.

قال سامح قابيل، مساعد الإخراج، إن مسرحية دريم لاند تدور أحداثها حول شاب بسيط يدعى محمود يعمل مندوب مبيعات لإحدى شركات الألعاب الإليكترونية رغم أنه خريج كلية الهندسة، هذا الشاب يواجه تحديات كبيرة في حياته المهنية والعاطفية، هذه التحديات تدفعه للتفكير في الهجرة إلى بلد أجنبي تم اكتشافه حديثا على الخريطة اسمه دريم لاند، هذا البلد وفق ما يتم الإعلان عنه في صفحات التواصل الاجتماعي يمنح المهاجرين إليه جنسيته ويوفر لهم سكن فاخر ووظيفة بدخل مجزي.

وأضاف قابيل، في تصريح خاص لجريدة "الدستور"، أن الأبقار تعامل بمنتهى الدلال (وفقا لمادة إعلانية ترويجية أخرى منتشرة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي) فهي تأكل مانجو وترقص تانجو وتستيقظ وتنام على أحلى مساج، فإذا كان هذا حال الأبقار في دريم لاند فما بالك بحال من يهاجر إليها؟ هكذا فكر الشاب محمود مما دفعه لأن يهجر حبيبته التي تمثل في رمزية المسرحية أرض الوطن ويهاجر إلى دريم لاند فيفاجأ بأن البلد في حالة حرب بعدما قامت دولة أخرى مجاورة لها بالاعتداء على أرضها ويتم اعطاءه سلاح لكي يحارب مع شعب دريم لاند دفاعا عن أرضها.

وأشار قابيل، إلى أن المخرج تناول العمل بشكل يجمع بين الواقعية النفسية والفنتازيا، حيث اعتمد في إيصال رؤيته للمتلقي على تجسيد كل ما يسمعه ويراه الشاب محمود عبر هاتفه على خشبة المسرح بشكل مرئي للمتلقي من خلال أثنين من الممثلين يشخصان كافة الأدوار التي يراها محمود عبر هاتفه ويتواصل معها مثل مديره بالعمل والزبون والام وتطبيق الفواتير والمذيع والمهاجر، وهنا خلق التناقض في الحالة المسرحية بين المستويين الرئيسين في المسرحية (مستوى الواقعية النفسية ومستوى الفانتزيا المسرحية) الكثير من المفارقات الكوميدية وساهم في إبراز البعد النفسي لحالة الشاب والفتاة وتعاطف المتلقي معهم دون الوصول إلى حالة التطهير.

وتابع: في مشاركتنا الأولى لمسنا مدى المجهود الكبير المبذول من إدارة المهرجان لتنظيم هذه التظاهرة المسرحية الكبرى ، تأكدنا من أن لغة المسرح لغة عالمية تتجاوز حدود اللغة المنطوقة، أنها لغة جسد وفكر وروح ، فرغم أننا قدمنا عرضنا باللغة العربية وعلى وجه التحديد باللهجة المصرية وكنا العرض الوحيد العربي الذي وصل للنهائيات إلا أن تجاوب المتلقي مع العرض على الرغم من اختلاف جنسيات المتفرجين كان شيء يدعو للفخر ، ويؤكد بعظمة لغة المسرح وتمكن الفنان المصري من توظيف تلك اللغة بهدف إيصال فنه ورسالته للعالم أجمع.

وواصل مساعد الإخراج: نطمح في الأيام القادمة إلى انتاج المزيد من الأعمال المسرحية القيمة التي تحمل في داخلها المتعة الفنية والرسالة الإنسانية، ربما نفخر كذلك في قادم الأيام في تقديم عروض مسرحية من الفلكلور المصري حتى تصل ثقافتنا المصرية العريقة لأكبر عدد ممكن من الجنسيات الأخرى بشكل يليق ببلدنا الحبيبة.

وشارك في العمل كل من الممثلين أحمد بركات ونهلة حسن ومحمد ممدوح وعز الدين عمر ، وسامح قابيل كمساعد مخرج، والعمل من تأليف وإخراج رامي مجدي.

مهرجان شورت آند سويت

مهرجان شورت اند سويت هو مهرجان دولي به العديد من النسخ في الكثير من دول العالم ، شاركت فرقة المسرح العربي في نسخته المقامة بدبي وهي النسخة العاشرة من المهرجان ، وهو مهرجان تقام فعاليته بمسرح الجانكشن بمنطقة السيركال افينيو في دبي ، ويعني المسرح بالمسرحيات القصيرة التي تتنافس سويا على مدار ٨ أسابيع يتم في كل أسبوع تصعيد ثلاث عروض للمراحل نصف النهائية والنهائية ، شارك في المهرجان هذا العام أكثر من ١٠٠ مسرحية قصيرة قدمها ممثلون وفنانون من مختلف الجنسيات.