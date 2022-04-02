السبت 02 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى يتقدم بمذكرة لمجلس الوزراء لحل مشكلة العاملين بشركة الملاحة البحرية

النائب محمد إسماعيل
النائب محمد إسماعيل

تقدم النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمذكرة ثالثة استكمالًا للمذكرتين الأولى والثانية لمجلس الوزراء، لحل مشكلة العاملين بشركة الملاحة البحرية، وذلك بعد قيام شركة الملاحة المصرية البحرية بإصدار شيكات بقيم مالية مخالفة للمدد التأمينية للعاملين، وذلك بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه في محضر الاجتماع الخاص بمطالب العاملين بالشركة والمرسل إلى وزارة قطاع الأعمال مـن وزير القوى العاملة برقم (57) بتـاريخ 2022/2/15.  

وجاء رد مجلس الوزراء على المذكرة الثانية بالتأكيد على إرسال الخطاب لوزارة قطاع الأعمال للإفادة والعرض على رئاسة الوزراء.

وطالب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المذكرة بسرعة تنفيذ طلبات العمال الموجودة بمحضر التفاوض وحل مشاكل تلك الأسر المتضررة التي فقدت مصدر دخلها الوحيد خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان، وعدم صرف أي مرتبات لهم منذ 3 أشهر في ظل ظروف معيشية صعبة. 

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مجلس النواب مجلس الوزراء الملاحة

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